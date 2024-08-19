Политика

Иван Гориславский: Избирательная кампания прошла без проблем

Избирательная кампания на муниципальных выборах в Псковской области для обкома КПРФ проходит без проблем. Об этом сообщил кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 Иван Гориславский в ходе дебатов, прошедших 21 августа в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Никаких проблем с избирательной кампанией у нас не было. Если и были какие-то шероховатости, то по нашей вине, но мы их устранили», - сказал кандидат.

Также Иван Гориславский отметил негативное отношении партии к дистанционному электронному голосованию. «Мы никуда не уйдем от прогресса, но мы не можем контролировать результаты этого голосования», - заявил он.

Негативное отношение у партии и к трехдневному голосованию. «Давайте еще растянем его на три недели, на три месяца, я считаю, что это бессмысленно, это делается только для манипуляции выборами. Я категорически против трехдневного голосования», - сказал кандидат.