Политика

Псковский областной суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты

Псковский областной суд признал обоснованным отказ территориальной избирательной комиссии в регистрации Николая Кузьмина*, внесенного в РФ в реестр иностранных агентов, кандидатом в депутаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд оставил в силе решение Псковского районного суда от 27 августа, которым признано законным и обоснованным постановление ТИК Псковского района об отказе Николаю Кузьмину* в регистрации его кандидатом в депутаты Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному округу №2, а также постановление Избирательной комиссии Псковской области по жалобе Николая Кузьмина на указанное постановление ТИК Псковского района.

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*включен в РФ в реестр иностранных агентов