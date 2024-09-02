Политика

Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 10%

Более 10% избирателей уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

УИК 289, Бежаницкий район

«Явка на 15:00 6 сентября 2024 года: проголосовали 3 703 человека — 6,41%. Численность избирателей, включенных в списки — 57 735 человек, без учёта ДЭГ. С помощью ДЭГ проголосовали 2 262 человека — 54%», – рассказали в облизбиркоме.

Всего проголосовали 5 965 человек — 10,3%.

Голосование в трехдневном формате стартовало на муниципальных выборах в Псковской области сегодня, 6 сентября, в 8:00. Трехдневное голосование проходит на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.