Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Как создать ТОС
Господин Рейтингомер
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Легкий пар: чуткая штука
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
заработать на Пушкине
Аграрий с джойстиком в руках
Кружки и секции для детей
Первая ягода
 
 
 
ещё Политика 02.09.2024 17:360 Рейтингомер: «Дело Грацкого» в суде, проклятые долгострои и суповой рекорд 08.09.2024 14:450 Шары и наклейки дарят юным посетителям детских уголков на выборах в Псковской области 08.09.2024 14:050 Дмитрий Шахов: Замещение депутатских мандатов идет на реальной альтернативной основе 08.09.2024 13:010 Член облизбиркома от партии «Яблоко» нарушает законодательство на выборах главы Гдовского района — Игорь Сопов 08.09.2024 12:250 Явка на муниципальных выборах в Псковской области приблизилась к 30% 08.09.2024 08:000 Последний день муниципальных выборов стартовал в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 01.09.2024 21:205 Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области 03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 02.09.2024 18:530 Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина 05.09.2024 13:244 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Дмитрий Шахов: Замещение депутатских мандатов идет на реальной альтернативной основе

08.09.2024 14:05|ПсковКомментариев: 0

В третий день голосования на выборах в органы местного самоуправления Псковской области региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов ведет мониторинг по обеспечению и соблюдению избирательных прав граждан в Гдовском и Плюсском районах. Об этом омбудсмен сообщил Псковской Ленте Новостей. 

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

Во второй день голосования региональный омбудсмен посетил ряд отдалённых избирательных участков, расположенных в Бежаницком районе. В этом муниципальном образовании проходят выборы представительного органа местного самоуправления – первого созыва Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа.

В ходе посещения избирательных участков основное внимание было обращено на создание условий для проведения голосования, наличие полного комплекта информационных материалов о кандидатах в депутаты, специальных средств для людей с ограниченными возможностями здоровья, сохранность избирательных ящиков для голосования и правильность учета списков избирателей, отсутствия в них тех граждан, которые выбрали ДЭГ, обеспечения безопасности граждан.

Во время посещения участковых избирательных участков уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов пообщался как с членами комиссий, так и с наблюдателями, которые присутствовали на избирательных участках, а также с избирателями, которые пришли реализовать своё конституционное право на управление делами государства.

Как рассказали наблюдатели, нарушений при голосовании не было, перед началом голосования все урны запечатывались, голосование проходило в соответствии со списком избирателей и только по паспортам граждан. Строго соблюдается процедура тайного голосования, которая избирателями осуществляется в специальных местах, где доступ посторонних запрещен. Голосование на дому осуществляется по обращениям граждан, оно организовано участковой комиссией с участием наблюдателей. Отказов в таком сопровождении не было.

 

Как рассказал псковский омбудсмен, выборы в районах, которые он посетил, проходят спокойно, организация выборов со стороны Избирательной комиссии Псковской области, территориальных и участковых избирательных комиссий находится на хорошем уровне. Тем самым избирательная система Псковской области в полном объеме обеспечила реализацию избирательных прав граждан. Для избирателей предусмотрены на их выбор две формы голосования – либо бумажным бюллетенем, либо электронным при помощи ДЭГ. Замечаний у уполномоченного по правам человека не было. Псковский омбудсмен особо подчеркнул, что «замещение депутатских мандатов осуществляется на реальной альтернативной основе». В Порховском и Дновском районах конкуренция среди кандидатов в депутаты по одномандатным округам, например, значительно выше, чем в Бежаницком районе.

Уполномоченный по правам человека особо отмечает активность псковских отделений политических партий, которые принимают участие в выдвижении кандидатов в органы местного самоуправления. Так, в списки для голосования включены представители не только шести ведущих политических партий Псковского региона, таких как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Яблоко» и «Новые люди», но и ряда других политических объединений. В кандидатах в депутаты есть и самовыдвиженцы, подчеркнул Дмитрий Шахов.

«Можно констатировать, что реализация избирательных прав граждан на выдвижение кандидатов с использованием как партийной процедуры, так и использованием способа самовыдвижения - в Псковской области обеспечена», - заявил омбудсмен. 

В то же время уполномоченный по правам человека в Псковской области выразил сожаление, что не все политические партии направили своих наблюдателей на избирательные участки. При этом, как отмечает Дмитрий Шахов, на каждом участке всегда есть общественный наблюдатель, который делегирован Общественной палатой Псковской области.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?
В опросе приняло участие 143 человека
Сюжет: Муниципальные выборы-2024 в Псковской области Шары и наклейки дарят юным посетителям детских уголков на выборах в Псковской области Член облизбиркома от партии «Яблоко» нарушает законодательство на выборах главы Гдовского района Явка на муниципальных выборах в Псковской области приблизилась к 30% Дмитрий Шахов: Замещение депутатских мандатов идет на реальной альтернативной основе Омбудсмен взял на контроль соблюдение избирательных прав псковичей Почти 25% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Опубликован график работы передвижных мобильных медицинских комплексов 8 сентября Александр Козловский  проверил работу избирательных участков Псковской области Более 20% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Раритетные плакаты представлены на выставке об истории избирательного процесса в псковском Доме офицеров  Игорь Сопов: Первый день голосования прошёл благополучно  Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 10% Маскот выборов в Псковской области Барсик посетил Гдовский район Последний день муниципальных выборов стартовал в Псковской области Второй день голосования завершился в Псковской области Первый день трехдневного голосования завершился в Псковской области Голосование на дому организовали для псковских избирателей Более 3 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Сделать прививку от гриппа можно на 15 избирательных участках в Псковской области Игорь Сопов: Явка на выборах должна быть хорошая Муниципальные выборы-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка «История избирательного процесса в плакатах» работает в псковском Доме офицеров Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности при проведении выборов Пройти диспансеризацию псковичи могут на избирательных участках В Псковской области открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах губернатора Петербурга «Дневной дозор»: Устраивает ли вас Единый день голосования в начале сентября? Двухдневное голосование стартовало в Псковской области Участковые избирательные комиссии в Псковской области принимают заявления о голосовании на дому Трехдневное голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области Свыше 4,5 тысячи заявлений на участие в ДЭГ подали псковские избиратели Александр Котов: Неудачный выбор может отбросить муниципалитет на несколько лет назад Итоги подготовки к выборам подвели в Пскове на заседании Общественного штаба Впервые в Псковской области применяется ДЭГ в муниципальных кампаниях всех уровней — Игорь Сопов Экстерриториальные избирательные участки будут работать на территории 19 муниципалитетов Псковской области Игорь Сопов: Никаких эксцессов в подготовке проведения кампании у избирательной системы нет Псковский областной суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты Один день остался у жителей Себежа и трех районов до окончания срока подачи заявлений на ДЭГ Один день остался у псковичей и гдовичей до окончания срока подачи заявлений на ДЭГ Адресное информирование избирателей в Псковской области подходит к концу «Дневной дозор»: Дебаты - критерий истины? Псковский суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты Почти 40 тысяч домовладений псковичей обойдут члены избиркома в преддверии выборов Более 3000 избирателей в Псковской области подали заявления на участие в ДЭГ Пройти диспансеризацию псковичи смогут на избирательных участках Подомовой обход избирателей проходит в Псковской области в преддверии выборов Областной суд признал законным отказ в регистрации Поршнева кандидатом на выборах в Гдове Почти 370 молодых избирателей смогут получить сувениры с Барсиком на выборах в Псковской области «Дневной дозор»: поможет ли соглашение с Общественной палатой обеспечить честные выборы? Павел Сидоров: Работать надо всем вместе Иван Гориславский: Избирательная кампания прошла без проблем Игорь Романов: В округе №5 нужно работать с советами домов Алексей Канищев: Необходимо разработать концепцию развития Пскова  Обратить внимание на состояние детских площадок в округе №5 призвал Владимир Ефимов Анна Дмитриева: Я влюбляюсь в жителей пятого округа  Почти 2200 избирателей в Псковской области зарегистрировались на ДЭГ Кандидат на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» оштрафован за незаконную агитацию Облсовпроф и региональная Общественная палата подписали соглашение о взаимодействии для проведения выборов в Пскове Стартовало обучение членов УИК в муниципалитетах Псковской области Реготделения четырех партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области Заявки на участие в ДЭГ подали 1666 избирателей в Псковской области Суд признал законным отказ в регистрации кандидата на должность главы Гдовского района Игорь Сопов рассказал о лжи, мифах и нарушениях в ходе избирательной кампании-2024 Избиратели сами призывают голосовать с помощью ДЭГ — Анна Дмитриева ТИК Гдовского района поблагодарили за помощь «нарушителям» с оформлением документов Около 120 общественных наблюдателей за выборами обучили в Псковской области 344 кандидата зарегистрировали на муниципальные выборы в Псковской области Более 600 псковичей уже зарегистрировались для участия в ДЭГ Суд признал законным отказ представителям КПРФ в регистрации на выборах в Усвятах Самовыдвиженец из Усвят не смогла оспорить отказ в регистрации кандидатом в депутаты Порядок представления списка наблюдателей при выборах в округах утвердили в Псковской области Муниципальные выборы-2024 в Псковской области. ИНФОГРАФИКА Средства на проведение выборов в Гдовском районе выделены в полном объеме – Игорь Сопов Игорь Сопов: На осенних выборах ожидается пестрый политический состав Круглый стол на «ПЛН FM»: Итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы. ВИДЕО Лидеры региональных отделений партий поспорили о выборах-2024 в эфире «ПЛН FM» Игорь Сопов поставил под сомнение заявление псковских коммунистов о достаточном представительстве в районах для преодоления мунфильтра Причину выдвижения депутата из Пскова на пост главы Гдовского района назвали в «Единой России» Почти 340 кандидатов подали документы для участия на выборах в органы местного самоуправления Псковской области «Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами? У партий остается менее суток на выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления Псковской области Псковское «Яблоко» выдвинуло капитана ВМФ на должность главы Гдовского района Онлайн-голосование в Псковской области в сентябре применят в 13 кампаниях «Единую Россию» на выборах главы Гдовского района может представить депутат Псковской гордумы Менее 500 тысяч избирателей зарегистрировали в Псковской области Деньги на выборы главы Гдовского района пока не выделены — Игорь Сопов Игорь Иванов представит «Справедливую Россию» на выборах главы Гдовского района КПРФ не будет принимать участие в выборах главы Гдовского района Региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатами на муниципальные выборы Михаил Иванов: Некоторые документы у кандидатов собирать излишне «Новые люди» примут участие в 10 муниципальных избирательных кампаниях в Псковской области Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и малые партии. ВИДЕО Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и вызовы для партий. ВИДЕО Игорь Сопов: Избирателям удобно голосовать в течение трех дней Выборы в Псковской области пройдут открыто и легитимно - Игорь Сопов Игорь Сопов: Все наблюдатели от Общественной палаты являются профессионалами Более 100 наблюдателей подготовит Общественная палата Псковской области Утверждены схемы избирательных округов в Плюсском, Усвятском, Порховском и Бежаницком районах Плюсская территориальная избирательная комиссия отказала инициативной группе по референдуму Выборы в Псковской области в сентябре будут многодневными Александр Седунов назвал подготовку к выборам одним из важнейших направлений в работе Общественной палаты Старт 13 избирательным кампаниям дали в Псковской области Дистанционное электронное голосование применят в Псковской области на сентябрьских выборах
08.09.2024, 14:450 Шары и наклейки дарят юным посетителям детских уголков на выборах в Псковской области 08.09.2024, 14:250 Спортсмены из России заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024 08.09.2024, 14:050 Дмитрий Шахов: Замещение депутатских мандатов идет на реальной альтернативной основе 08.09.2024, 13:440 Владимирскую икону Пресвятой Богородицы чтут православные 8 сентября
08.09.2024, 13:240 Подготовка к концерту фестиваля «Михайловский бастион» идет на псковском «Машиностроителе» 08.09.2024, 13:010 Член облизбиркома от партии «Яблоко» нарушает законодательство на выборах главы Гдовского района — Игорь Сопов 08.09.2024, 12:500 Пенсионерка из Новоржева «одолжила» мошеннику почти 30 тысяч рублей 08.09.2024, 12:250 Явка на муниципальных выборах в Псковской области приблизилась к 30%
08.09.2024, 12:050 Исследование показало, на что откладывают деньги россияне 08.09.2024, 11:450 До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 сентября 08.09.2024, 11:250 Взрывоопасные предметы идентифицировали в лесах Псковской области 08.09.2024, 11:050 Международный день грамотности отмечают 8 сентября
08.09.2024, 10:441 Новый артист псковского драмтеатра дебютировал в спектакле «Пигмалион» 08.09.2024, 10:240 20 человек поставили личные рекорды в Пскове в 117-м забеге «5 вёрст» 08.09.2024, 10:020 Семь военных оркестров дали концерты в муниципалитетах Псковской области 08.09.2024, 09:410 Велодорожки появились на обновленной улице Яна Фабрициуса в Пскове
08.09.2024, 09:230 Три человека погибли при пожаре в стругокрасненской деревне Ксти 08.09.2024, 09:000 РФ вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса 08.09.2024, 08:000 Последний день муниципальных выборов стартовал в Псковской области 07.09.2024, 23:003 В Пскове микроавтобус сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. ВИДЕО
07.09.2024, 22:002 Врач-кардиолог назвала допустимую дозу красного вина для мужчин и женщин 07.09.2024, 21:410 Продолжаются поиски пропавшего в Пскове пенсионера в спортивной куртке 07.09.2024, 21:200 Сразу пять псковичей лишились доступа к сайту госуслуг за одни сутки 07.09.2024, 21:180 Омбудсмен взял на контроль соблюдение избирательных прав псковичей
07.09.2024, 21:000 Судебные приставы Псковской области взыскали алименты в размере 950 тысяч рублей 07.09.2024, 20:341 Почти 25% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 07.09.2024, 20:220 Псковичка передала мошенникам более 600 тысяч рублей 07.09.2024, 20:002 Второй день голосования завершился в Псковской области
07.09.2024, 19:401 Опубликован график работы передвижных мобильных медицинских комплексов 8 сентября 07.09.2024, 19:190 Кованый стяг вернули на Благовещенскую башню 07.09.2024, 19:002 В ЦИК продумают вид голосования для населенных пунктов без постоянного интернета 07.09.2024, 18:400 Изборский музей принял участие в фестивале «Золотой Ярославль»
07.09.2024, 18:200 «Территория детства» на берегах реки Псковы. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.09.2024, 18:001 Закрытие ретро-сезона прошло в Пскове 07.09.2024, 17:400 В Мариинском театре в Санкт-Петербурге проходят Дни Псковской области 07.09.2024, 17:210 До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 8 сентября
07.09.2024, 16:551 Александр Козловский  проверил работу избирательных участков Псковской области 07.09.2024, 16:270 В Москве загорелся ВГИК 07.09.2024, 16:050 Троих подозреваемых в краже задержали псковские росгвардейцы 07.09.2024, 15:411 Забег на 100 километров прошел 7 сентября в Изборске
07.09.2024, 15:221 Более 20% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 07.09.2024, 15:051 В армию России за два года поставлено более 9,1 млн некачественных сухпайков 07.09.2024, 14:410 В Острове ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Дмитрий Бурматов 07.09.2024, 14:280 Всероссийские соревнования по кикбоксингу стартовали в Пскове
07.09.2024, 14:041 В России нарастили выпуск портвейна 07.09.2024, 13:390 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в Пскове 07.09.2024, 13:201 Раритетные плакаты представлены на выставке об истории избирательного процесса в псковском Доме офицеров  07.09.2024, 13:000 Одну полосу улицы Калинина в Пскове перекроют с 11 сентября
07.09.2024, 12:390 Россияне стали реже брать займы на короткие сроки 07.09.2024, 12:163 Более 10 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 07.09.2024, 12:020 Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты 07.09.2024, 11:410 Роспотребнадзор не регистрирует случаи лихорадки Оропуш в РФ
07.09.2024, 11:190 Несовершеннолетний велосипедист пострадал во время ДТП в Великих Луках 07.09.2024, 10:590 Более 4,6 тысячи атак на ресурсы ДЭГ заблокировали с начала выборов 07.09.2024, 10:390 Игорь Сопов: Первый день голосования прошёл благополучно  07.09.2024, 10:200 Стали известны самые распространенные ошибки при сдаче на права
07.09.2024, 10:000 Врач рассказал, какие прививки стоит сделать взрослым осенью 07.09.2024, 09:381 Росрыболовство не ожидает дефицита красной рыбы в РФ в преддверии Нового года 07.09.2024, 09:200 Играющих лисят заметили в парке мемориального «Петровского» 07.09.2024, 09:001 Министр транспорта раскрыл, как сэкономить на покупке авиабилетов
07.09.2024, 08:000 Двухдневное голосование стартовало в Псковской области 06.09.2024, 23:100 Водитель электромотоцикла пострадал в Пскове в столкновении с легковым автомобилем 06.09.2024, 22:360 Туман ожидается в Псковской области ночью и утром 7 сентября 06.09.2024, 22:190 Артист Псковского театра кукол принял участие в программе «Поле Чудес»
06.09.2024, 22:000 Топ-лист книг за прошедший сезон составил литературный эксперт 06.09.2024, 21:400 Псковичи могут получить бесплатный участок в Крыму 06.09.2024, 21:280 СОБЫТИЕ: Десять веков архитектуры на выставке во Дворе Постникова 06.09.2024, 21:200 Великолукские общественники наметили план взаимодействия с полицией 
06.09.2024, 21:190 Сотрудники облсовпрофа приняли участие в наблюдении за выборами на территории Псковской области 06.09.2024, 21:000 Молодежь Северо-Запада наименее склонна к релокации — опрос 06.09.2024, 20:530 Водолазы проводили поиски утонувшей в реке в Опочецком районе пенсионерки 06.09.2024, 20:403 Педагог из Пскова стала участником форума «Таврида» в Крыму
06.09.2024, 20:250 Более 8 тысяч человек проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области в первый день голосования 06.09.2024, 20:200 «Шагающий автобус» напомнил великолукским школьникам правила дорожного движения 06.09.2024, 20:050 Деловую игру «Время денег» для повышения знаний в области финансов проведут в Пскове 06.09.2024, 20:000 Первый день трехдневного голосования завершился в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru