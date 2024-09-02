Политика

Дмитрий Шахов: Замещение депутатских мандатов идет на реальной альтернативной основе

В третий день голосования на выборах в органы местного самоуправления Псковской области региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов ведет мониторинг по обеспечению и соблюдению избирательных прав граждан в Гдовском и Плюсском районах. Об этом омбудсмен сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

Во второй день голосования региональный омбудсмен посетил ряд отдалённых избирательных участков, расположенных в Бежаницком районе. В этом муниципальном образовании проходят выборы представительного органа местного самоуправления – первого созыва Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа.

Смотрите также Двухдневное голосование стартовало в Псковской области

В ходе посещения избирательных участков основное внимание было обращено на создание условий для проведения голосования, наличие полного комплекта информационных материалов о кандидатах в депутаты, специальных средств для людей с ограниченными возможностями здоровья, сохранность избирательных ящиков для голосования и правильность учета списков избирателей, отсутствия в них тех граждан, которые выбрали ДЭГ, обеспечения безопасности граждан.

Во время посещения участковых избирательных участков уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов пообщался как с членами комиссий, так и с наблюдателями, которые присутствовали на избирательных участках, а также с избирателями, которые пришли реализовать своё конституционное право на управление делами государства.

Как рассказали наблюдатели, нарушений при голосовании не было, перед началом голосования все урны запечатывались, голосование проходило в соответствии со списком избирателей и только по паспортам граждан. Строго соблюдается процедура тайного голосования, которая избирателями осуществляется в специальных местах, где доступ посторонних запрещен. Голосование на дому осуществляется по обращениям граждан, оно организовано участковой комиссией с участием наблюдателей. Отказов в таком сопровождении не было.

Как рассказал псковский омбудсмен, выборы в районах, которые он посетил, проходят спокойно, организация выборов со стороны Избирательной комиссии Псковской области, территориальных и участковых избирательных комиссий находится на хорошем уровне. Тем самым избирательная система Псковской области в полном объеме обеспечила реализацию избирательных прав граждан. Для избирателей предусмотрены на их выбор две формы голосования – либо бумажным бюллетенем, либо электронным при помощи ДЭГ. Замечаний у уполномоченного по правам человека не было. Псковский омбудсмен особо подчеркнул, что «замещение депутатских мандатов осуществляется на реальной альтернативной основе». В Порховском и Дновском районах конкуренция среди кандидатов в депутаты по одномандатным округам, например, значительно выше, чем в Бежаницком районе.

Уполномоченный по правам человека особо отмечает активность псковских отделений политических партий, которые принимают участие в выдвижении кандидатов в органы местного самоуправления. Так, в списки для голосования включены представители не только шести ведущих политических партий Псковского региона, таких как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Яблоко» и «Новые люди», но и ряда других политических объединений. В кандидатах в депутаты есть и самовыдвиженцы, подчеркнул Дмитрий Шахов.

«Можно констатировать, что реализация избирательных прав граждан на выдвижение кандидатов с использованием как партийной процедуры, так и использованием способа самовыдвижения - в Псковской области обеспечена», - заявил омбудсмен.

В то же время уполномоченный по правам человека в Псковской области выразил сожаление, что не все политические партии направили своих наблюдателей на избирательные участки. При этом, как отмечает Дмитрий Шахов, на каждом участке всегда есть общественный наблюдатель, который делегирован Общественной палатой Псковской области.