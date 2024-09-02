Политика

Двухдневное голосование стартовало в Псковской области

Голосование в двухдневном формате стартовало в Псковской области сегодня, 7 сентября в 8:00.

Голосование в рамках шести избирательных кампаний в регионе проходит в двухдневном формате — 7 и 8 сентября. Среди них:

выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Середкинская волость» четвертого созыва;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4;

досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.

Также в Псковской области продолжается трехдневное голосование на выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.

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Напомним, избиратели города Пскова, Гдовского района, Бежаницкого, Дновского, Порховского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов могут голосовать онлайн с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября 2024 года круглосуточно на портале.

Для избирателей шести муниципальных кампаний в Себежском, Великолукском, Псковском и Палкинском районах портал будет открыт с 8:00 7 сентября до 20:00 8 сентября 2024 года (даже в ночное время).

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Избиратель, подавший заявление на дистанционное электронное голосование, исключается из списка избирателей по месту своего жительства — проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.