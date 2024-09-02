Главный режиссер Дома офицеров лидирует на довыборах депутата Псковской гордумы

Кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 от «Единой России», главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева, по предварительным данным, с значительным отрывом лидирует на выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, на довыборах в Псковскую гордуму выдвинуты семь кандидатов:
Бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.
В сентябре 2022 года по результатам выборов депутатов в Псковскую городскую Думу с учетом дистанционного электронного голосования по всем одномандатным избирательным округам победили кандидаты от партии «Единая Россия». Наталья Мельникова тогда получила 47,68% голосов. Список партии «Единая Россия» в 2022 году набрал свыше 51% голосов.