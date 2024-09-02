Политика

Главный режиссер Дома офицеров лидирует на довыборах депутата Псковской гордумы

Кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 от «Единой России», главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева, по предварительным данным, с значительным отрывом лидирует на выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, на довыборах в Псковскую гордуму выдвинуты семь кандидатов:

Иван Гориславский, КПРФ;

Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Анна Дмитриева, «Единая Россия»;

Владимир Ефимов, ЛДПР;

Алексей Канищев, «Яблоко»;

Игорь Романов, «Новые люди»;

Павел Сидоров, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

Смотрите также Полномочия депутата Псковской гордумы Натальи Мельниковой прекратили досрочно

В сентябре 2022 года по результатам выборов депутатов в Псковскую городскую Думу с учетом дистанционного электронного голосования по всем одномандатным избирательным округам победили кандидаты от партии «Единая Россия». Наталья Мельникова тогда получила 47,68% голосов. Список партии «Единая Россия» в 2022 году набрал свыше 51% голосов.