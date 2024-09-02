Политика

По предварительным результатам довыборов депутата в Пскове побеждает Анна Дмитриева

Кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 от «Единой России», главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева, по предварительным данным, победила на выборах, набрав 52,69% голосов (с учетом дистанционного электронного голосования). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

На довыборах в Псковскую гордуму по количеству голосов лидируют:

Анна Дмитриева, «Единая Россия» 52,69%;

Иван Гориславский, КПРФ 11,54%;

Алексей Канищев, «Яблоко» 8,91%;

Также были выдвинуты Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; Владимир Ефимов, ЛДПР; Игорь Романов, «Новые люди»; Павел Сидоров, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Напомним, бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

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В сентябре 2022 года по результатам выборов депутатов в Псковскую городскую Думу с учетом дистанционного электронного голосования по всем одномандатным избирательным округам победили кандидаты от партии «Единая Россия». Наталья Мельникова тогда получила 47,68% голосов. Список партии «Единая Россия» в 2022 году набрал свыше 51% голосов.