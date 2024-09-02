Политика

Александр Козловский: Я уверен в победе однопартийцев

Муниципальные выборы в Псковской области прошли образцово, в конкурентной борьбе. Такое мнение депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Несомненно, выборы были и честными, и конкурентными. Мы видели количество кандидатов, были представлены многие партии - и парламентские, и непарламентские. Поэтому я считаю, что здесь, в Псковской области, выборы прошли образцово, в конкурентной борьбе. Сейчас мы ждем результатов», – сказал Александр Козловский.

Явку на муниципальных выборах парламентарий назвал «нормальной». На нее повлияло множество факторов, в том числе затяжное лето, грибной сезон и сбор урожая.

«Благодаря дистанционному электронному голосованию, благодаря тому, что выборы проходят три дня, у жителей области все-таки была возможность прийти в любое удобное время и проголосовать», – добавил он.

В победе кандидатов от партии «Единая Россия» Александр Козловский не сомневается. «Я уверен в победе наших кандидатов и в городе Пскове, и в других районах, где выбирали депутатов районных Собраний. Наши однопартийцы одержат победу. Мы понимаем это и по ощущениям, и по итогам встреч с гражданами, мы чувствовали их поддержку», – заключил парламентарий.