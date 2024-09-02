Политика

Игорь Романов: Явка была низкой

Явка на муниципальных выборах в Псковской области была низкой. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов.

«Выборы точно были конкурентными. Думаю, что и честными. Я никаких нарушений не застал, когда проезжал избирательные участки. Поэтому остается ждать результатов», - отметил секретарь реготделения «Новых людей».

«Явка (избирателей - ред.) низкая», - дополнил он.

Относительно недавнего объединения «Новых людей» и «Партии роста», секретарь реготделения сообщил о необходимости дождаться окончательных результатов выборов, чтобы оценить эффективность объединения. «Я думаю, что рано (говорить об эффекте от объединения - ред.), мы же должны дождаться результатов», - заключил Игорь Романов.

Напомним, явка на муниципальных выборах в Псковской области на 18:00 8 сентября составила 35,52%, всего проголосовали 23 334 человека.