Политика

Выборы прошли без нарушений — Игорь Сопов

Жалобы и обращения по процедуре проведения избирательных кампаний на муниципальных выборах в Псковской области в избирательную комиссию не поступали. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«За все время проведения избирательных кампаний территориальные избирательные комиссии области получили 14 обращений, из них было шесть обращений в дни голосования, а семь признано необоснованными, но они были связаны с распространением незаконной агитационной печатной продукции, соответственно, к избирательному процессу, к итогам голосования никакого это отношения не имеет. Комиссии в установленном порядке эти обращения рассмотрели, на итоги голосования, на явку и на результаты это не влияет. Соответственно, мы считаем, что ни одной жалобы в комиссию по существу именно самого процесса не поступило», - сказал Игорь Сопов.

По всем 111 избирательным участкам, которые работали в Псковской области, ни одной жалобы за три дня голосования не поступило. «Соответственно, мы понимаем, что избирательная система работает без нарушений», - пояснил председатель облизбиркома.