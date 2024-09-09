Политика

200 осужденных проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области

Единый день голосования прошел в учреждениях УФСИН в рамках муниципальных выборах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Сотрудники уголовно-исполнительной системы совместно с территориальными и участковыми избирательными комиссиями готовились к мероприятию. Избирателей ознакомили с порядком голосования, информацией о кандидатах в депутаты.

Своим избирательным правом воспользовались осужденные к принудительным работам и те, кто находится под контролем уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области. Так, проголосовать смогли более 200 человек.

Около 140 сотрудников ведомства также выразили свою гражданскую позицию.