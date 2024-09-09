Политика

Олег Брячак: Партии становятся похожи друг на друга, люди от этого уже устали

Избиратели в Псковской области голосуют не за политические силы, а за конкретных людей, которые представляют их интересы. Об этом председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания Олег Брячак заявил во время круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В нашей партии принято так, чтобы активные люди тоже участвовали в публичном пространстве. Не только Олег Брячак везде находился - и на телевидении, и на радио. Дело в том, что у нашей партии всегда было единоначалие, всегда была вертикаль, которая начинается от Сергея Михайловича Миронова (председателя партии - ред.). Здесь я, и далее уже у нас районное местное отделение», – сказал Олег Брячак.

Он уточнил, что партия эсеров является одной из немногих политических сил на территории Псковской области, которая имеет действующие местные отделения в каждом районе Псковской области.

«Поэтому и доверие к нашим кандидатам со стороны избирателей выше даже, чем к партиям. Доверие к политическим партиям и интерес к политическим партиям от года к году угасает. Партии не могут предложить ничего нового, партии становятся похожи друг на друга. Люди от этого уже устали. Люди не голосуют за политические силы, люди голосуют за людей. Показательно, что у "Справедливой России" на этих выборах некоторые из кандидатов набрали более 30% голосов избирателей», – добавил Олег Брячак.

С результатами выборов можно ознакомиться по ссылке ниже.