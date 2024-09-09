Политика

Игорь Романов: Партия «Новые люди» отработала неудачно

Партия «Новые люди» неудачно отработала муниципальные выборы в Псковской области. Об этом секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат собрания депутатов Печорского муниципального округа Игорь Романов заявил во время круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ваш "Рейтингомер" также оценивает, вешает ярлыки о неудачах, не разбираясь в глубинах вопроса. Конечно, партия отработала неудачно. Конечно, руководитель всегда виноват в том, что получилась неудача. Это я, без сомнения, признаю», – сказал Игорь Романов.

Он отметил, что неудачи партии – это та черта, которую Игорь Романов перенял от бывшего руководителя партии – Тамары Новицкой. При этом избиратели «Новых людей» еще не до конца понимают концепции объединения партий.

«Это черта, которую я принял после бегства принцессы из своего царства, бывшего руководителя Тамары Новицкой. Кампания начинается не в момент голосования избирателей, а заранее. Руководителем реготделения я стал в начале июня. Эта выборная кампания шла уже полным ходом. И, естественно, были свои концепции разработаны, были подобраны люди. Мы собрались с коллегами для обсуждения предвыборной стратегии, коллеги сказали, что стратегия есть. Мы уже много раз ее пробовали, хотели бы ее придерживаться. Я согласился, потому что спорить на данный момент не было смысла», – уточнил Игорь Романов.

При этом стратегией предвыборной кампании в районах занимался руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский.

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков возразил, отметив, что Тамара Новицкая уехала из Пскова в 2022 году, и не занималась делами партии.

«Однако, стратегии остались от нее. Андрей Андреевич Маковский здесь тоже ни при чем, просто есть определенные стратегии, которые не всегда ложатся на тот или иной регион. Мы проведем работу», – заключил Игорь Романов.

С результатами выборов можно ознакомиться по ссылке ниже.