Политика

ЛДПР стала «партией №2» на федеральном уровне — Антон Минаков

ЛДПР стала «партией №2» на федеральном уровне. Об этом координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков заявил во время круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«ЛДПР остается центристской партией. Мы сохраняем свои позиции в пяти округах, где проходили выборы. Везде есть наши представители, поэтому считаю, что программа-минимум выполнена», – сказал Антон Минаков.

При этом программа-максимум для партии остается непостижимой. Именно «получение большинства голосов» Антон Минаков назвал приоритетной целью, к которой продолжит стремиться ЛДПР.

«С нашей стороны нарушений зафиксировано не было. Но я уже неоднократно высказывался по этому поводу, что нарушения мы в принципе прекратили фиксировать после введения ДЭГа. Действительно, хотелось бы отметить, во-первых, работу избирательной комиссии с момента подачи документов и до момента уже работы на избирательных участках. Ребята отработали классно, молодцы. Некоторые коллеги машут после драки кулаками. Сейчас будут еще суды и так далее», — добавил координатор регионального отделения ЛДПР.

При этом ЛДПР стала «партией №2» на федеральном уровне, продолжил он.

«"Единая Россия" — на этих выборах по всей стране избрались 29 665 человек. Второе место по стране ЛДПР — избрались 1087 человек. Третье место по стране КПРФ — 902 Четвертое место "Справедливая Россия" — 735», – заключил Антон Минаков.

С результатами выборов в Псковской области можно ознакомиться по ссылке ниже.