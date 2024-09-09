ЛДПР стала «партией №2» на федеральном уровне — Антон Минаков

ЛДПР стала «партией №2» на федеральном уровне. Об этом координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков заявил во время круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
При этом программа-максимум для партии остается непостижимой. Именно «получение большинства голосов» Антон Минаков назвал приоритетной целью, к которой продолжит стремиться ЛДПР.
При этом ЛДПР стала «партией №2» на федеральном уровне, продолжил он.
«"Единая Россия" — на этих выборах по всей стране избрались 29 665 человек. Второе место по стране ЛДПР — избрались 1087 человек. Третье место по стране КПРФ — 902 Четвертое место "Справедливая Россия" — 735», – заключил Антон Минаков.
С результатами выборов в Псковской области можно ознакомиться по ссылке ниже.