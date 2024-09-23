Политика

Антон Минаков предложил публиковать итоги ДЭГ раньше общих

«Чтобы получить результаты ДЭГ, происходит процедура расшифровки. Собираются ключи, происходит расшифровка - протоколы должны быть подписаны в электронном виде. Потом результаты отправляются на места», - пояснил председатель облизбиркома.

В ответ председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заметил, что результаты по ДЭГ приходят одновременно с результатами очного голосования. И необходимости в том, чтобы публиковать их в разное время, нет.

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков предложил публиковать итоги дистанционного электронного голосования раньше общих. На совещании Избирательной комиссии Псковской области с представителями политических партий 25 сентября он пояснил, что избиратели жалуются на «корректировку результатов электронным голосованием», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мне все равно.

Уже привык, не тревожусь, но всегда начеку.

Надеюсь на лучшее, к нам не прилетит.

Меня тревожат фейки по этой теме, кому верить?

Обстановка непростая, но верю, что ПВО и «Дружина» нас защитят.

Переживаю, помогаю. Готов принять / принял у себя беженцев.

Конечно, испытываю. Чувство тревоги в последнее время не покидает.

Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?

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