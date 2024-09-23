Антон Минаков предложил публиковать итоги ДЭГ раньше общих

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков предложил публиковать итоги дистанционного электронного голосования раньше общих. На совещании Избирательной комиссии Псковской области с представителями политических партий 25 сентября он пояснил, что избиратели жалуются на «корректировку результатов электронным голосованием», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В ответ председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заметил, что результаты по ДЭГ приходят одновременно с результатами очного голосования. И необходимости в том, чтобы публиковать их в разное время, нет.
«Чтобы получить результаты ДЭГ, происходит процедура расшифровки. Собираются ключи, происходит расшифровка - протоколы должны быть подписаны в электронном виде. Потом результаты отправляются на места», - пояснил председатель облизбиркома.