Часть наблюдателей от «Яблока» не допустили до выборов в Псковской области

Примеры нарушений, зафиксированных во время проведения муниципальных выборов, привел председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на совещании с представителями политических партий 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его словам, в основном нарушения были связаны с наблюдателями от партии «Яблоко».
Избирательная комиссия не допустила некоторых наблюдателей оппозиционной партии по разным причинам. Двоих наблюдателей не допустили из-за несовпадения паспортных данных.
Игорь Сопов счел претензии и судебный иск «Яблока» несправедливыми и противоречащими демократическим ценностям, так как представители партии сами нарушали установленные правила.
Напомним, кандидат от «Яблока» Евгений Васильев подал в суд иск о нарушении избирательного законодательства на выборах главы Гдовского района.