Политика

Александр Братчиков: Единоначалие приводит к улучшению работы власти

Изменение модели управления в Великих Луках приведет к улучшению результатов работы городских властей. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, экс-глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«Я считаю, что это правильное решение. Когда депутаты избирают главу города и он совмещает функции главы города и главы администрации, как правило, это единоначалие приводит к улучшению результатов работы власти», - поделился мнением Александр Братчиков.

Напомним, на внеочередной сессии уточнен порядок выборов глав муниципальных образований, имеющих статус городских округов. Изменения внесли в законы Псковской области «О статусе главы муниципального образования», «О местном самоуправлении в Псковской области».

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До настоящего времени в Пскове глава избирался городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, а в Великих Луках – на муниципальных выборах.