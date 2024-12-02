Политика

Алексей Наумец назвал свои основные задачи в Совете Федерации

Главная задача в Совете Федерации — отстаивать интересы региона, представлять интересные проекты, доказывать их значимость. Об этом сообщил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Как военным я был, так и остаюсь, потому что бывших военных не бывает. 37 лет календарной службы за спиной, из них 52 года выслуги почти. Они оставили за собой очень яркий след в моей жизни, жизни моей семьи», - заявил Алексей Наумец.

Сейчас серьезно изменилась сама служебная деятельность, отметил сенатор. «Я благодарен Михаилу Ведерникову (губернатор Псковской области - ред.), что он мне доверил представлять Псковский регион в Совете Федерации, где главная задача — отстаивать интересы региона, представлять интересные проекты, доказывать их значимость для нашего региона», - пояснил гость студии.

Попав в Совет Федерации, Алексей Наумец по собственному заявлению, в соответствии с регламентом был направлен в комитет по обороне и безопасности. «Практически 90% должностных лиц в комитете — это офицеры в отставке, кто-то — в запасе. Это люди, которые действительно глубоко погружены в вопросы обороны и безопасности. Поэтому я себя там чувствую очень комфортно», - поделился он.

У сенатора определен круг обязанностей, которые он выполняет в Совете Федерации. «Самое главное, что сейчас я продолжаю те идеи, которые развивал будучи замглавнокомандующего ВДВ. Здесь я могу, в том числе, их реализовать. Мы понимаем, в какой непростой период мы сейчас живем. Это период специальной войны операции. То, что будет победа, никто не сомневается», - отметил Алексей Наумец.

Основное направление деятельности Алексея Наумца как сенатора — это вопросы, связанные со специальной военной операцией, но также к нему приходят люди с житейскими, бытовыми проблемами.

«В Совете Федерации я столкнулся с новой для себя деятельностью — законотворческой. Уже не в одном законотворческом проекте я выступил в группе инициаторов. Опираясь на проблемы, с которыми сталкиваются как сами военнослужащие, так и члены их семей», - рассказал сенатор.

Обсуждая эти вопросы в комитете, вырабатывается единое мнение, потому что есть особенности регионов, но все, что связано с военнослужащими, это целенаправленная деятельность всех сенаторов, подчеркнул гость студии.

«На сегодняшний день уже четыре законопроекта, где я тоже был инициатором, в том числе вопросы, которые связаны с Псковской областью, приняты на уровне указа президента», - подытожил Алексей Наумец.