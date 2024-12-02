Политика

Мы с Натальей Мельниковой дополняем друг друга в Совете Федерации — Алексей Наумец

О взаимодействии с сенатором Натальей Мельников рассказал член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Как в высших учебных заведениях: каждый предмет преподает новый преподаватель - человек, который является специалистом в той или иной области. Я всю жизнь был военным, а сейчас нужно вникать и в социальную сферу. Я с самого начала беседы с военным человеком понимаю, в чем состоит суть вопроса. А когда касаешься социальной сферы, есть в ней для меня небольшие трудности», - поделился сенатор.

Но эти вопросы Алексею Наумцу помогает решать новый сенатор от Псковской области Наталья Мельникова, возглавлявшая много лет отделение Социального фонда России по Псковской области.

«Я очень часто к ней обращаюсь. Она действительно профессионал в своих вопросах. Именно в социальной сфере. То есть мы как бы сейчас друг друга дополняем», - подытожил сенатор.

Напомним, Наталья Мельникова вступила в должность сенатора в октябре 2024 года.