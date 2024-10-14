Политика

Наталья Мельникова о назначении сенатором: Я очень признательна за оказанное доверие

Депутат Псковского областного Собрания, управляющая отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова выразила свою признательность за избрание ее кандидатуры на пост сенатора от Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с внеочередной сессии регионального парламента 15 октября.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Дорогие коллеги, я очень вам признательна за оказанное доверие и за то, что вы сегодня меня наделили таким ответственным и важным полномочиями - представлять Псковскую область в Совете Федерации. Я даже не могла представить, что такое могло бы быть в моей жизни. Я считаю, я должна достойно взять сегодня то, что мне надо, чтобы работать во благо Псковской области честно, порядочно и ответственно. Я хочу каждого поблагодарить, я вместе с вами жила и работала. Я благодарна коллегам по "Единой России"», - прокомментировала свое избрание Наталья Мельникова.

Напомним, что Наталью Мельникову избрали сенатором от Псковской области. Ее кандидатуру поддержали по итогам тайного голосования.