Александр Борисов: Президент уделил особое внимание мерам поддержки участников СВО и членов их семей

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин особое внимание уделил оценке ситуации в зоне проведения специальной военной операции, мерам поддержки участвующих в ней военнослужащих и членов их семей. Такое мнение председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Кроме того, в своём выступлении и ответах на вопросы президент затронул такие актуальные темы как: экономика и инвестиции, демография и образование, наука и технологии, развитие регионов, здравоохранение и многие другие.
«"Красной линией" сегодняшней прямой линии Владимира Путина я бы назвал - нацеленность в будущее, курс на укрепление суверенитета России, на повышение уровня благосостояния граждан. Эти установки и ориентиры озвученные главой государства все уровни и ветви власти должны использовать в своей работе. Уверен, что многие из них, станут руководством к действию для партии "Единая Россия" и найдут отражение в Народной программе», - добавил Александр Борисов.