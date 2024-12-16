Политика

Александр Борисов: Президент уделил особое внимание мерам поддержки участников СВО и членов их семей

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин особое внимание уделил оценке ситуации в зоне проведения специальной военной операции, мерам поддержки участвующих в ней военнослужащих и членов их семей. Такое мнение председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В ходе прямой линии президент России Владимир Путин определил основные векторы развития нашей страны, как минимум, на год вперед. Особое внимание глава государства уделил оценке ситуации в зоне проведения специальной военной операции, мерам поддержки участвующих в ней военнослужащих и членов их семей. Это одно из главных направлений работы всех ветвей и органов власти в наступающем 2025 году», – сказал Александр Борисов.

Кроме того, в своём выступлении и ответах на вопросы президент затронул такие актуальные темы как: экономика и инвестиции, демография и образование, наука и технологии, развитие регионов, здравоохранение и многие другие.

«"Красной линией" сегодняшней прямой линии Владимира Путина я бы назвал - нацеленность в будущее, курс на укрепление суверенитета России, на повышение уровня благосостояния граждан. Эти установки и ориентиры озвученные главой государства все уровни и ветви власти должны использовать в своей работе. Уверен, что многие из них, станут руководством к действию для партии "Единая Россия" и найдут отражение в Народной программе», - добавил Александр Борисов.