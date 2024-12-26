Политика

«Дневной дозор»​​​​​​​: Политические итоги 2025 года

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о политических итогах 2024 года. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

2024 год выходит на финишную прямую, а значит самое время подводить итоги. Сегодня сосредоточимся на политических. По мнению многих экспертов, ключевым событием уходящего года в общероссийском масштабе стали мартовские выборы президента, которые определили политический курс страны на ближайшие годы: 87% россиян пожелали, чтобы у президентского штурвала продолжил стоять Владимир Путин. Явка составила более 77%, а показатель доверия к результатам выборов превысил 83%. Все три показателя являются историческими рекордами для современной России. Также федеральные эксперты в числе главных политических итогов называют испытание ракетного комплекса «Орешник» в рамках специальной военной операции. А какие события 2024 года отпечатались в сердце руководителей наших региональных отделений политических партий? Как год сложился для разных политических сил? Каких успехов им удалось достичь и с какими неудачами пришлось столкнуться в избирательном цикле-2024? Чего они ждут от следующего года? Об этом — в программе «Дневной дозор».

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Главное политическое событие 2024 года - выборы президента России, и это не обсуждается, отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов. В масштабе планеты он выделяет выборы президента США, а от следующего года ждет, что он будет интереснее, чем уходящий. Также депутат кратко прокомментировал свой взгляд на то, как этот год сложился для «Единой России».

«Партия как живой организм - живёт от выборов до выборов. На мой взгляд, в единый день голосования единороссы показали неплохой результат. Я думаю, что это успех. И, конечно, как важный аспект 2024 года я отметил бы тот вклад, который партия "Единая Россия" внесла в избирательную кампанию и в голосование за президента. Я думаю, что "Единая Россия" зарекомендовала себя как стабильная политическая сила, поэтому я уверен, что сторонников у нее в уходящем году прибавилось. Но мы с вами понимаем, что всё это станет ясно только после следующих выборов. Выборы — это самый главный показатель успеха или неуспеха партии».

Перечисляя главные политические итоги года, не был оригинален и лидер псковских либерал-демократов, депутат областного Собрания Антон Минаков. Он тоже выделяет выборы президента России, а именно победу Владимира Путина, которая показала, насколько сейчас российское общество консолидировано вокруг национального лидера. И называет в числе главных событий выборы американского президента. Антон Минков верит, что победа Трампа - хороший знак на новый год, поскольку он не раз грозился снизить помощь Украине и заставить ее прийти к миру. Между тем для ЛДПР главным достижением текущего года является ее возраст, полагает депутат — в уходящем году ей исполнилось 35 лет — ни одна партия в России больше не может похвастаться таким опытом и стажем работы на политической арене.

«Уходящий 2024 год был очень продуктивным для ЛДПР. Как для псковского регионального отделения, так и для партии в масштабах страны. Из основных достижений псковского регионального отделения, безусловно, в первую очередь, хотелось бы выделить наше участие в муниципальных выборах, которые проходили в этом году. Выборы проходили по пяти округам Псковской области, и во всех округах, где проходили выборы, ЛДПР благодаря поддержке наших сторонников удалось получить свое представительство. Также за 2024 год региональному отделению удалось существенно увеличить объемы поставки гуманитарных грузов для наших военных, для зоны специальной военной операции. И данные грузы отправлялись как через непосредственно военные части, так и наши депутаты отвозили данные грузы лично. О работе в областном Собрании, безусловно, стоит отметить принятие наших законопроектов. Наверное, самый, можно сказать, медийно-громкий законопроект - это учреждение в Псковской области официального праздника. День ветеранов боевых действий отмечают 1 июля. Наши коллеги из центрального аппарата и Государственная Дума проделали колоссальную работу, которая, в свою очередь, привела к достаточно, на мой взгляд, серьезным достижениям для партии. Например, за последние полгода в Государственной Думе было принято 28 законопроектов, разработанных нашими депутатами. Безусловно, эта работа привела к росту узнаваемости и популярности ЛДПР среди избирателей. Это подтверждается увеличением численности наших партийцев. С 300 тысяч (цифра была в прошлом году) в этом году мы достигли цифры почти 400 тысяч. До следующего года я, как и любой нормальный гражданин в нашей стране, ожидаю, в первую очередь, победы. Победы России и возвращения наших героев, бойцов с фронта к своим семьям, к своим родным и близким. Также в следующем году хотелось бы увидеть рост экономики, стабильность в стране и рост благосостояния наших граждан, чего я искренне всем желаю и поздравляю всех с наступающим Новым годом».

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По мнению первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата областного Собрания Петра Алексеенко, 2024 год был непростым, но коммунисты принимали активное участие в политической жизни страны и региона: выставили своего партийного товарища на выборы президента России, участвовали в местных выборах, пополнили свои ряды новыми членами и наметили планы на следующий год. А главные ожидания Петра Алексеенко от следующего года связаны с наступлением нормальной, мирной и спокойной жизни.

«Безусловно, главным событием стали выборы президента. В качестве кандидата мы выдвинули опытного и авторитетного представителя коммунистической партии. По итогам выборов мы заняли второе место как в масштабах всей страны, так и в нашем регионе. Также мы принимали участие в выборах органов местного самоуправления, депутатов муниципальных округов. Следует отметить, что не все наши планы были реализованы. Мы не будем углубляться в причины, тем не менее нам не удалось сократить численность регионального отделения. Молодежь активно вступает в партию. В настоящее время мы готовимся к отчетно-выборной конференции, которая состоится в марте. Также мы готовимся к выборам в новообразованных муниципальных округах, которые пройдут в будущем году. Мы активно работаем с обращениями избирателей. Мы приняли участие в формировании областного бюджета и внесли свои предложения. Кроме того, мы, как всегда, оказываем поддержку нашим военнослужащим. Хочу также поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой в 2025 году. Мы ждем стабилизации обстановки, чтобы закончилась СВО, чтобы те средства, которые сейчас направлены на нашу оборонку (но это и правильно), были бы использованы в нашей мирной жизни на укрепление нашей экономики, развитие предприятий, социальной сферы, больниц, школ, здравоохранения и так далее».

Тяжелым 2024 год был и по ощущениям руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутата регионального парламента Олега Брячака: время сейчас такое, что каждый год преподносит новые вызовы, с которыми мы вынуждены бороться, но это делает нас сильнее. В плане политических событий, на его взгляд, в этом году чего-то такого экстраординарного не произошло. Сентябрьские выборы особых сюрпризов не принесли, все было планомерно и предсказуемо — эсэрам удалось получить представительство в районных собраниях. При этом на федеральном уровне, по мнению Олега Брячака, есть достижения, которыми «Справедливая Россия» может похвастаться.

«Касательно успехов партии на федеральном уровне, на мой взгляд, наиболее значимым достижением Сергея Михайловича Миронова является то, что он добился индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы стремились к этому в течение восьми лет, и наконец справедливость восторжествовала. Наконец-то президент принял во внимание мнение Сергея Михайловича, и индексация пенсий работающим пенсионерам уже началась. Это свидетельствует о решимости нашего лидера и о том, что он прислушивается к справедливым требованиям россиян, что имеет большое значение для нас. В новом году я ожидаю, как бизнесмен, в первую очередь, что будет снижена ключевая ставка, что позволит бизнесу немножко из ступора выйти, ожидаю, что будут какие-то льготы для наших граждан по приобретению жилья. Как политик ожидаю, что на следующих выборах в сентябре "Справедливая Россия" покажет более весомые, серьезные результаты. И, конечно же, как человек хочу, чтобы наконец-то все наладилось, чтобы противостояние закончилось и наши граждане стали больше зарабатывать, более комфортно жить и чтобы все хорошо у всех было».

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Если мыслить во всероссийском масштабе, то главным политическим событием года депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский, как и многие другие спикеры, считает президентские выборы, поскольку именно от них зависит вектор развития нашей страны. Также он перечислил главные, по его мнению, события в масштабах региона, главные достижения своей партии и, не кривя душой, рассказал о политическом ударе, который понесли «Новые люди» в уходящем году.

«Если говорить о Псковской области, то я бы выделил Дни Псковской области в Совете Федерации, потому что губернатор и председатель областного Собрания достойно представили наш регион, и все те позиции, с которыми область проезжала, практически реализованы. И самое главное – это уровень софинансирования. 99% федерального бюджета и 1% регионального бюджета. По сути, мы вошли в 10 регионов, где такой процент финансирования остается, и это нам позволяет развиваться в условиях нашего маленького бюджета. Главным достижением нашей партии в 2024 году в Псковской области, я считаю, является работа на согласительной комиссии. Правительство поддержало нашу инициативу по увеличению бюджета в сфере покупки жилья для молодых педагогов, и, собственно говоря, это те реальные дела, которые партия делает для людей. Мы видим то, что у нас растет доверие граждан, моя электронная приемная собирает огромное количество обращений каждый месяц. И самое главное, мы видим то, что уровень доверия растет. Если говорить о неприятности, с которой мы столкнулись, то несмотря на электоральную поддержку в тех электоральных кампаниях в районах, которые были в этом году, мы не получили ни одного мандата. Действительно, это большой удар для такой политической партии как "Новые люди", потому что мы всегда нацелены на победу, и для нас важно представить в каждом районе интересы граждан. Я думаю, что это было связано с тем, что мы не подобрали ключи к мобилизации. Мы провели работу над ошибками, и в следующем году будем исправляться. В следующем году мы ждем интересных, конкурентных выборов, мы ждем новых проектов и ждем то, что жизнь наших людей станет лучше».

В жизни заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, признанного в России иноагентом, в этом году не случилось каких-то событий, которые хотелось бы унести с собой в дальнейшую жизнь. Главное — что живы его родные и близкие. Но это личное. Если говорить в глобальном масштабе, то, по его мнению, главное событие уходящего года не произошло - специальная военная операция продолжается, люди гибнут, мир не наступил, а наша страна продолжила опускаться в болото общественной, моральной, политической и экономической стагнации. Лев Шлосберг очень верит, что рано или поздно мир наступит: это событие неизбежно, потому что так устроена история. Также политик прокомментировал итоги уходящего года для своей партии.

«"Яблоко" сохранило верность себе. У партии ключевой лозунг этих лет – "За мир и свободу". Сквозь это "Яблоко" тоже выстрелило. У нас много было событий в этом году - и в жизни всей команды, и в моей собственной жизни, которые не добавили нам радости. Но мы с этим всем живем, мы не изменились, мы продолжаем работу. Второе место на муниципальных выборах этого года – один из ярких примеров того, что тот, кто стоит на своем месте, не убегает, держится, открыто занимает свою позицию, может выстоять. Всё, что будет происходить в Псковской области, напрямую зависит от событий в стране. Никаких отдельных перемен, никаких действий, которые отличали бы Псковскую область в лучшую сторону от ситуации в стране, сейчас невозможно. Фактически Россия – это уникальное государство сегодня. Федерализм де-факто отменен, местное самоуправление де-факто ликвидируется прямо на наших глазах, а в Псковской области третий год подряд ликвидируется местное самоуправление. Это огромная ошибка. Государственная ошибка. Я думаю, что партия выстоит, и Псковское "Яблоко" выстоит. Переживет некоторых политиков, временных для Псковской области, потому что так устроена история».

Политический обозреватель Псковской Ленты Новостей, главный редактор портала Александр Савенко констатирует, что в уходящем году в региональной политике произошли серьезные изменения. Во-первых, ушла в историю уникальная ситуация, когда помимо губернатора Михаила Ведерникова на общественно-политические процессы в области оказывали серьезное влияние две другие персоны — участники так называемого псковского триумвирата. После того, как экс-губернатор Андрей Турчак покинул высокие должности в «Единой России» и Совете Федерации, а митрополит Тихон еще до этого уехал в Крым, триумвират распался. Роль главы региона выросла многократно. Во-вторых, изменения коснулись многих персон и целых групп акторов региональной политсцены. И это очень четко показали результаты ежегодного исследования, которое Псковская Лента Новостей проводит вместе с экспертным сообществом и по итогам которого составляется рейтинг ста самых влиятельных персон региона.

«В 2024 году мы зафиксировали рекордную ротацию на уровне 20%. Такого не было никогда прежде за всё время проведения исследований, то есть с 2018 года. В целом пошли в рост или как минимум сохранили свое влияние представители органов исполнительной власти и силовики. А вот фишки бизнесменов, общественных деятелей, депутатского корпуса, старой гвардии, оппозиции, муниципальных руководителей ползут вниз. Нисходящий тренд затронул руководителей региональных отделений партий. Если не считать нескольких исключений, например, поднявшегося в первую тройку секретаря регионального отделения "Единой России", депутата Госдумы Александра Козловского и сохранившего свое 43-е место либерал-демократа Антона Минакова, то в основном партийцы потеряли позиции. Это касается и лидера псковских эсеров Олега Бричака, он переместился с 52-го на 58-е место, и первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, опустился с 41-го на 46-е. По мнению экспертов, потерял позиции руководитель псковского "Яблока" Артур Гайдук, он перешел с 88-го на 93-ю позицию в рейтинге. Некоторые другие партийные руководители вовсе покинули список 100 самых влиятельных».

С одной стороны, ротационные процессы — дело привычное и естественное, отмечает Александр Савенко, но с другой, на месте партийных лидеров и других теряющих позиции политиков он бы задумался — где они недорабатывают, какую работу над ошибками надо провести, следует ли увеличить степень активности и присутствия в медийной повестке? Ведь впереди новые вызовы, новые выборы, в том числе в Госдуму в 2026-м году. Так что имеет смысл не впадать в спячку, а быть активнее, заметнее и ярче в наступающем 2025-ом.

Татьяна Иванова