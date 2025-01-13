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Политика

Рейтингомер: рокировки во власти, клевета с продолжением и подстава от госмедиахолдинга

20.01.2025 17:47|ПсковКомментариев: 0

Салют! С вами Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Погнали!

-5 Всеволод Козловский

Всеволод Козловский в очередной раз признал, что публиковал клевету в Telegram-канале «Баба Яга» : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Самую низкую оценку -5 получает экс-депутат Псковского областного Собрания, бывший руководитель регионального исполкома ОНФ, возглавлявший команду «Яблока» на муниципальных выборах, Всеволод Козловский. По решению суда он продолжает публиковать опровержения информации, ранее размещенной в Telegram-канале «Баба Яга». Конца и края этой «саге о фейках» не видно — кажется, уже проще сказать, в отношении кого из известных великолучан в «телеге» с псевдокомпроматом не были распространены несоответствующие действительности сведения, чем огласить весь список пострадавших. Причем, судя по всему, это еще далеко не конец истории — как говорится, шоу маст гоу он.

-4 Николай Капитонов

Фото: «Гдовская заря»

Минус четыре ставим теперь уже бывшему председателю Гдовского районного собрания депутатов Николаю Капитонову. Он покинул пост, который занимал последние годы. Напомним, что в 2024-м, после ухода с должности главы района Алексея Васильева, господин Капитонов временно даже руководил муниципалитетом. И вот теперь сделал шаг, который можно расценивать как уход из муниципальной политики. Причем, произошло это всего за несколько месяцев до старта кампании по выборам теперь уже окружного собрания депутатов первого созыва, в условиях продолжающейся муниципальной реформы, по пути которой (пусть и не с первого раза) пошли в Гдове.

-3 Ирина Федорова

Минус три заносим в пассив директора государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой. Начало 2025-го стало для нее почти зеркальным повторением конца предыдущего года - в том смысле, что провластные СМИ продолжили сверх всякой меры косячить, совершать ошибки и подставлять власть. Впрочем, есть тут и принципиальная разница: если в 2024-м от незадачливых пропагандистов страдала в основном областная власть, то в январе госСМИ, опубликовав дезинформацию, серьезно подставили псковское городское руководство.

-2 Леонид Курсенков

«Опять двойка» в дневнике главы Себежского района Леонида Курсенкова. Он дал крайне неудачный комментарий по теме муниципальной реформы, что активно использовали в контрпропаганде представители оппозиции, в том числе релоканты из числа бывших псковских журналистов и блогеров. Как показывает практика, там, где местные власти спустя рукава относятся к разъяснительной работе с населением и не задумываются о том, как их слово отзовется, могут возникнуть проблемы. Напротив, там, где власти грамотно ведут диалог с людьми и доходчиво объясняют плюсы преобразований районов в муниципальные округа, недопонимая не возникает.

-1 Сергей Колесников

Фото: УФССП России по Псковской области 

Минус один получает руководитель областного управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Колесников. Ведомство несет репутационные потери из-за вынесения приговора сотруднице, которая, возглавляя одно из подразделений УФССП России по Псковской области, совершила четыре хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения. Ущерб составил более миллиона рублей. Женщине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы (условно) со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

0 Артем Иванов

Иванов Артем Анатольевич.

Фото: Муниципальное образование «Псковский район»

Нейтральную оценку 0 ставим Артему Иванову. Муниципальный управленец, более года назад назначенный заместителем главы администрации Псковского района, теперь исполняет обязанности первого зама. Повышение в его статусе произошло после того, как прежний первый заместитель главы Святослав Колинко по собственному желанию покинул высокий пост. Еще одним заместителем главы администрации Псковского района назначен экс-сотрудник правоохранительных органов Юрий Кремнев, ранее руководивший работой Псковского районного центра культуры.

+1 Анастасия Григорьева

Плюс один получает руководитель Центра управления регионом Анастасия Григорьева. Структура, созданная несколько лет назад для обеспечения коммуникации жителей с органами власти, работает весьма эффективно и способствует оперативному решению проблем в регионе. Что в очередной раз показали итоги 2024 года. Закономерно, что деятельность Центра получила положительную оценку руководства Псковской области.

+2 Аркадий Мурылев

Аркадий Мурылев: За десять лет проблемы бизнеса не изменились

Плюс два заработал региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, кандидат в члены ЦК КПРФ Аркадий Мурылев. За пару месяцев до мартовских выборов руководства псковского обкома компартии он продемонстрировал готовность возглавить эту организацию. Не то, чтобы бывший депутат областного Собрания и экс-кандидат в губернаторы демонстрировал свои амбиции, но если партия скажет «Надо!» — товарищ Мурылев ответит «Есть!», и самоотвод брать не будет, о чем он сообщил в эфире радио «ПЛН FM». Теперь слово за руководством, в первую очередь - за ЦК КПРФ. Напомним, полномочия псковских омбудсменов заканчиваются в этом году. Аркадий Мурылев не сможет вновь занять пост уполномоченного, поскольку отработал в этой должности уже два срока подряд.

+3 Александр Седунов

Александр Седунов: В СССР не было тех, кто не внес вклад в Победу в Великой Отечественной войне : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Плюс три заслужил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов. На минувшей неделе он был единогласно избран еще и главой общественного совета при Избирательной комиссии региона. Попутно отмечаем, что Александр Седунов проявляет высокую активность в публичной сфере и открытость в отношениях со средствами массовой информации.

+4 Илианна Петрова

Илианна Петрова: Учреждения культуры Псковской области активны в работе с грантами : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Строчкой выше, на плюс четыре, расположилась врио председателя областного комитета по культуре Илианна Петрова. Намедни с ней встретился губернатор Михаил Ведерников, который с одной стороны, отметил насыщенную событийную повестку в регионе, а с другой — акцентировал внимание на важнейших памятных датах 2025-го, Года защитника Отечества - 80-летии Великой Победы, а также 25-летии подвига десантников 6-й роты и наших разведчиков. Мы, в свою очередь, фиксируем безупречное проведение в регионе праздничных мероприятий на Новый год и Рождество. Возглавляемое госпожей Петровой ведомство отработало грамотно и креативно.

+5 Антон Дымов

Максимально высокую оценку плюс пять получает генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Отмечаем увеличение темпов газификации и правильный подход руководителя к решению проблем. На недавней встрече с руководством области он выступил с предложением создать единый портал для согласования работ псковских ресурсоснабжающих организаций. Это должно значительно ускорить работу не только газовикам, но также всем ресурсникам и дорожникам. При возникновении такого портала больше не будет возникать ситуаций, когда работу по ремонту или установке сетей проводят на недавно благоустроенных территориях, так как между всеми организациями будет налажена связь. Очень здравая идея - и хорошо, что она уже получила поддержку в правительстве региона.

Это был очередной выпуск Рейтингомера. До встречи через неделю!

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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