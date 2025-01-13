ЖКХ

Православный храм XV века газифицировали в Порхове

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» подключили к сетям газоснабжения Собор Святителя Николая в городе Порхов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Для газификации объекта построен газопровод протяженностью 120 м. Отопление объекта осуществляется от теплогенерирующей установки наружного размещения. Ранее здание отапливалось дровами.

Первое здание церкви было построено в 1412 году, существующий в настоящее время собор возведен на ее фундаменте в 1770 году.