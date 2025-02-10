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Политика

Рейтингомер: 10 лет строгача Грацкому, слияние больниц и наказание за собачий вопрос

10.02.2025 16:06|ПсковКомментариев: 0

Категорически всех приветствую! Здесь Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку минус пять получает бывший замглавы администрации Пскова Александр Грацкий. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размере. Кроме того, экс-чиновник оштрафован на 5 млн 700 тыс. рублей и лишен права занимать определенные должности. Автомобиль, массажное кресло и другое имущество, полученное им в качестве взятки, конфисковано в доход государства. По мнению обозревателей, дело Грацкого наносит репутационный ущерб власти в целом, а показательно суровый приговор выглядит своего рода месседжем, иначе говоря, посланием всем заинтересованным сторонам: неприкасаемых нет, пресловутая «папочка» в органах есть на каждого - рано или поздно может дождаться своего часа.

-4 Николай Киянец

Всё никак не дает забыть о себе бывший руководитель псковского автобусного парка Николай Киянец. Притом, что он покинул должность почти шесть лет назад, судебная тяжба не завершена до сих пор. По сообщениям масс-медиа, на днях областной суд оставил в силе решение городского суда, который ранее признал экс-директора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» виновным в сокрытии налогов и оштрафовал аж на 250 тысяч рублей. По версии следствия, он через подчиненных направил около сотни писем контрагенту, который расплачивался с кредиторами за ГП ПО. Сумма, которая была скрыта от списания, превышала двести миллионов рублей.

-3 Анна Войченко

Тем временем глава Ассоциации садоводов Псковской области, в прошлом активистка псковского регионального отделения ОНФ Анна Войченко признана банкротом. В отношении нее введена процедура реализации имущества, назначен финансовый управляющий. Напомним, медийную известность она обрела в 2010-е благодаря активности в рамках Общероссийского народного фронта. Энергичная активистка участвовала в мероприятиях ОНФ, праймериз «Единой России» и даже входила в список кандидатов от партии на выборах в Псковской области.

-2 Игорь Шатурный

«Опять двойка» в дневнике вице-губернатора Игоря Шатурного, ответственного за сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Во-первых, глава региона публично поручил ускорить темпы строительства комплекса по обращению с отходами. Возводимый объект - социально значимый, важный для власти и срывать обозначенные руководством области сроки никак нельзя. Об этом господину Шатурному надо помнить. Во-вторых, на отрицательную оценку вице-губернатора повлияла проблемная ситуация с платежками за электричество и уже объявленным перерасчетом. Как это часто у нас бывает, вначале энергетики и чиновники создают проблему, никто не задумывается о последствиях, а потом в ручном режиме разруливать ее приходится лично губернатору.

-1 Наталья Степанова

По требованию прокуратуры первый заместитель главы администрации Палкинского района привлечена к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Чиновница в установленный срок не рассмотрела коллективное обращение местных жителей по вопросу отлова агрессивных бездомных собак. Суд признал ее виновной в административном правонарушении, однако учитывая, что оно совершено впервые, ограничился предупреждением замглавы.

0 Денис Поздняков

Нейтральную оценку 0 получает в недавнем прошлом островский депутат, бизнесмен Денис Поздняков. Он назначен заместителем главы Псковского района Натальи Федоровой. В круг полномочий свежеиспеченного чиновника вошли вопросы ЖКХ, ремонта жилого фонда, организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и т. д. Насколько хлопотной будет эта работа, господин Поздняков наверняка понял уже в первые дни, когда муниципальные власти и аварийные бригады ликвидировали последствия засора канализационного коллектора в Писковичах. Теперь будем наблюдать, как он будет справляться с должностью, которую в любых администрациях не без оснований нередко называют «расстрельной».

+1 Елена Уткина

В Псковской области продолжается процесс оптимизации в сфере здравоохранения. Намедни было объявлено об изменении в статусе целого ряда районных учреждений, которые теперь превращаются в филиалы Псковской межрайонной больницы. Последняя становится значительно крупнее, чем прежде, - естественно, при этом административный вес ее главного врача Елены Уткиной увеличивается. И это приносит доктору, бывшему депутату Псковской городской Думы и экс-заместителю главы администрации города Пскова, оценку плюс один.

+2 Ольга Татаринова

В псковских Telegram-каналах началось обсуждение перспектив начальницы областного управления проектной деятельности Ольги Татариновой в новой должности заместителя руководителя аппарата правительства региона. Как отмечают наблюдатели, функционал чиновницы, ранее координировавшей работу в рамках национальных проектов, расширится. Теперь в зону ее ответственности войдут и государственные закупки. В связи с этим фиксируем рост влияния госпожи Татариновой в команде губернатора Михаила Ведерникова и ставим ей плюс два.

+3 Николай Загоруй

Строчкой выше, на плюс три, расположился генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй. Положительной оценки заслуживает его работа по развитию туристической индустрии Пскова и представление первого в городе пятизвездочного отеля, который откроется уже в этом году. Своего рода презентация нового гостиничного комплекса прошла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), материалы о ней были опубликованы на ПЛН и вызвали большой читательский интерес. Общее мнение: «Квартал Мейера» - крутой проект, какого в Пскове еще не было. Вдвойне важно, что он возник, по сути, из руин. Господин Загоруй возвращает к жизни очередную «заброшку».

+4 Александр Борисов

Плюс четыре получает депутат Госдумы, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов. Под эгидой РВИО в Великих Луках был проведен представительный круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Его участники возложили цветы к Вечному огню и памятнику на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова, очередная годовщина со дня рождения которого отмечалась в начале февраля. В связи с этим прошла презентация книги о герое. Кроме того, Александр Борисов поддержал идею увековечить память партизанки Анастасии Дроздовой и присвоить ее имя одной из улиц Великих Лук. Также парламентарий принял участие в торжественном вечере, посвященном XVII православным Свято-Тихоновским педагогическим чтениям, и ознакомился с экспозицией «Униформа России с XVIII века до наших дней». Он высоко оценил выставку и отметил, что она станет важной площадкой для популяризации военной истории, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

+5 Александр Бастрыкин

Фото: СК России

На пик нашего рейтинга сегодня поднялся уроженец Пскова, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Максимально возможные +5 ставим за высокую публичную активность силовика и его общественно ориентированные инициативы, которые тут же были подхвачены СМИ и политиками. Притом, что некоторые из предложений неоднозначны и вызывают диаметрально противоположные суждения, несомненно, что они продиктованы стремлением решить острые проблемы - такую, например, как алкоголизация молодежи. Для предупреждения пьянства в этой среде Быстрыкин предложил продавать алкоголь в РФ с 21 года - как, например, в США или Казахстане. Мера хорошая (большинство респондентов в опросе ПЛН поддержали), но, считаем, половинчатая - будь моя воля, давно бы ввел «сухой закон» для всех. Этого пока не предложено, но, глядя на фонтанирующего идеями следователя, мы бы уже ничего не исключали.

Это был очередной выпуск Рейтингомера. До новых встреч!

Теги: #политика #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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