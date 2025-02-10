Политика

Рейтингомер: 10 лет строгача Грацкому, слияние больниц и наказание за собачий вопрос

Категорически всех приветствую! Здесь Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку минус пять получает бывший замглавы администрации Пскова Александр Грацкий. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размере. Кроме того, экс-чиновник оштрафован на 5 млн 700 тыс. рублей и лишен права занимать определенные должности. Автомобиль, массажное кресло и другое имущество, полученное им в качестве взятки, конфисковано в доход государства. По мнению обозревателей, дело Грацкого наносит репутационный ущерб власти в целом, а показательно суровый приговор выглядит своего рода месседжем, иначе говоря, посланием всем заинтересованным сторонам: неприкасаемых нет, пресловутая «папочка» в органах есть на каждого - рано или поздно может дождаться своего часа.

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-4 Николай Киянец

Всё никак не дает забыть о себе бывший руководитель псковского автобусного парка Николай Киянец. Притом, что он покинул должность почти шесть лет назад, судебная тяжба не завершена до сих пор. По сообщениям масс-медиа, на днях областной суд оставил в силе решение городского суда, который ранее признал экс-директора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» виновным в сокрытии налогов и оштрафовал аж на 250 тысяч рублей. По версии следствия, он через подчиненных направил около сотни писем контрагенту, который расплачивался с кредиторами за ГП ПО. Сумма, которая была скрыта от списания, превышала двести миллионов рублей.

-3 Анна Войченко

Тем временем глава Ассоциации садоводов Псковской области, в прошлом активистка псковского регионального отделения ОНФ Анна Войченко признана банкротом. В отношении нее введена процедура реализации имущества, назначен финансовый управляющий. Напомним, медийную известность она обрела в 2010-е благодаря активности в рамках Общероссийского народного фронта. Энергичная активистка участвовала в мероприятиях ОНФ, праймериз «Единой России» и даже входила в список кандидатов от партии на выборах в Псковской области.

-2 Игорь Шатурный

«Опять двойка» в дневнике вице-губернатора Игоря Шатурного, ответственного за сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Во-первых, глава региона публично поручил ускорить темпы строительства комплекса по обращению с отходами. Возводимый объект - социально значимый, важный для власти и срывать обозначенные руководством области сроки никак нельзя. Об этом господину Шатурному надо помнить. Во-вторых, на отрицательную оценку вице-губернатора повлияла проблемная ситуация с платежками за электричество и уже объявленным перерасчетом. Как это часто у нас бывает, вначале энергетики и чиновники создают проблему, никто не задумывается о последствиях, а потом в ручном режиме разруливать ее приходится лично губернатору.

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-1 Наталья Степанова

По требованию прокуратуры первый заместитель главы администрации Палкинского района привлечена к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Чиновница в установленный срок не рассмотрела коллективное обращение местных жителей по вопросу отлова агрессивных бездомных собак. Суд признал ее виновной в административном правонарушении, однако учитывая, что оно совершено впервые, ограничился предупреждением замглавы.

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0 Денис Поздняков

Нейтральную оценку 0 получает в недавнем прошлом островский депутат, бизнесмен Денис Поздняков. Он назначен заместителем главы Псковского района Натальи Федоровой. В круг полномочий свежеиспеченного чиновника вошли вопросы ЖКХ, ремонта жилого фонда, организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и т. д. Насколько хлопотной будет эта работа, господин Поздняков наверняка понял уже в первые дни, когда муниципальные власти и аварийные бригады ликвидировали последствия засора канализационного коллектора в Писковичах. Теперь будем наблюдать, как он будет справляться с должностью, которую в любых администрациях не без оснований нередко называют «расстрельной».

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+1 Елена Уткина

В Псковской области продолжается процесс оптимизации в сфере здравоохранения. Намедни было объявлено об изменении в статусе целого ряда районных учреждений, которые теперь превращаются в филиалы Псковской межрайонной больницы. Последняя становится значительно крупнее, чем прежде, - естественно, при этом административный вес ее главного врача Елены Уткиной увеличивается. И это приносит доктору, бывшему депутату Псковской городской Думы и экс-заместителю главы администрации города Пскова, оценку плюс один.

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+2 Ольга Татаринова

В псковских Telegram-каналах началось обсуждение перспектив начальницы областного управления проектной деятельности Ольги Татариновой в новой должности заместителя руководителя аппарата правительства региона. Как отмечают наблюдатели, функционал чиновницы, ранее координировавшей работу в рамках национальных проектов, расширится. Теперь в зону ее ответственности войдут и государственные закупки. В связи с этим фиксируем рост влияния госпожи Татариновой в команде губернатора Михаила Ведерникова и ставим ей плюс два.

+3 Николай Загоруй

Строчкой выше, на плюс три, расположился генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй. Положительной оценки заслуживает его работа по развитию туристической индустрии Пскова и представление первого в городе пятизвездочного отеля, который откроется уже в этом году. Своего рода презентация нового гостиничного комплекса прошла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), материалы о ней были опубликованы на ПЛН и вызвали большой читательский интерес. Общее мнение: «Квартал Мейера» - крутой проект, какого в Пскове еще не было. Вдвойне важно, что он возник, по сути, из руин. Господин Загоруй возвращает к жизни очередную «заброшку».

+4 Александр Борисов

Плюс четыре получает депутат Госдумы, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов. Под эгидой РВИО в Великих Луках был проведен представительный круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Его участники возложили цветы к Вечному огню и памятнику на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова, очередная годовщина со дня рождения которого отмечалась в начале февраля. В связи с этим прошла презентация книги о герое. Кроме того, Александр Борисов поддержал идею увековечить память партизанки Анастасии Дроздовой и присвоить ее имя одной из улиц Великих Лук. Также парламентарий принял участие в торжественном вечере, посвященном XVII православным Свято-Тихоновским педагогическим чтениям, и ознакомился с экспозицией «Униформа России с XVIII века до наших дней». Он высоко оценил выставку и отметил, что она станет важной площадкой для популяризации военной истории, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

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+5 Александр Бастрыкин

Фото: СК России

На пик нашего рейтинга сегодня поднялся уроженец Пскова, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Максимально возможные +5 ставим за высокую публичную активность силовика и его общественно ориентированные инициативы, которые тут же были подхвачены СМИ и политиками. Притом, что некоторые из предложений неоднозначны и вызывают диаметрально противоположные суждения, несомненно, что они продиктованы стремлением решить острые проблемы - такую, например, как алкоголизация молодежи. Для предупреждения пьянства в этой среде Быстрыкин предложил продавать алкоголь в РФ с 21 года - как, например, в США или Казахстане. Мера хорошая (большинство респондентов в опросе ПЛН поддержали), но, считаем, половинчатая - будь моя воля, давно бы ввел «сухой закон» для всех. Этого пока не предложено, но, глядя на фонтанирующего идеями следователя, мы бы уже ничего не исключали.

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Это был очередной выпуск Рейтингомера. До новых встреч!