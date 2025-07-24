Политика

Рейтингомер: чиновник-взяточник, триумф оппозиции и вся власть поэтессам

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Игорь Лукичев

Фото: Ространснадзор

Самую низкую оценку минус пять схлопотал экс-начальник межрегионального территориального управления Ространснадзора Игорь Лукичев, обвиняемый во взяточничестве. Уголовное дело в его отношении рассматривается в суде в Псковской области. По версии следствия, обвиняемый получил от подчиненных более 1 млн рублей за покровительство по службе. Понятно, что для большинства наших читателей этот господин - ноунейм, однако в его лице мы выражаем свое отношение в целом к уродливому социальному явлению, коим является взяточничество и поборы.

-4 Игорь Романов

-4 ставим секретарю реготделения «Новых людей» Игорю Романову. В то время, как его однопартийцы в Госдуме громко выступили против принятия закона о штрафах за поисковые запросы, псковский «новолюдь» на резонансную тему никак не отреагировал и в целом остается пассивен. Напоминает о себе он либо перед выборами, либо когда дело касается вопросов лидерства в партийном отделении. И это при том, что у части псковских избирателей были определенные надежды на «Новых людей». Считаем, господину Романову надо определяться, будет ли он всерьез заниматься политикой (и тогда надо быть активнее), либо так и останется на подыгрыше у власти.

-3 Константин Лужецкий

Минус три получает директор компании «Псковлайн» Константин Лужецкий. Социальные сети полны жалоб, с одной стороны, на упавшее качество услуг, а с другой — на взлетевшую стоимость подключения проводного интернета. На ситуацию уже обратило внимание управление цифрового развития и связи правительства Псковской области. Обращение по данному вопросу направлено в региональное управление Федеральной анимонопольной службы России.

-2 Леонид Курсенков

Двойку со знаком минус заносим в дневник главы Себежского района Леонида Курсенкова. По сообщениям масс-медиа, областной суд подтвердил законность увольнения директора Себежского районного культурного центра и теперь она официально обязана покинуть пост. Ранее ее уже увольняли из администрации района за конфликт интересов, однако глава муниципального образования трудоустроил ее заново. Отметим, что судебный процесс инициировали органы прокуратуры.

-1 Александр Тишков

Минус один ставим руководителю теплосетей Великих Лук Александру Тишкову. Ранее выписанный ему штраф в размере 1000 рублей оставлен судом в силе. Напомним, что управленца оштрафовали из-за преждевременного завершения отопительного периода после того, как с критикой великолуксих властей выступил губернатор, а прокуратура выявила нарушения требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

0 Светлана Размыслович

Нейтральную оценку получает великолукская поэтесса Светлана Размыслович. Она назначена врио председателя реготделения Союза писателей России вместо Игоря Смолькина, покидающего этот пост из-за болезни. В свое время Союз писателей в Псковской области был весьма влиятелен, однако за последние десятилетия прежние позиции были утрачены. Сейчас многие даже не знают, что реготделение СП до сих пор существует. Посмотрим, получится ли у выпускницы экономического факультета сельхозакадемии, автора «Состояния расстояния» и других поэтических сборников госпожи Размыслович стать полноправным руководителем писательской организации и возродить ее былую славу.

Смотрите также Игорь Смолькин планирует покинуть пост председателя псковского Союза писателей

+1 Николай Загоруй

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Плюс один заработал генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй. На минувшей неделе он представил губернатору Михаилу Ведерникову новый туристический комплекс «Квартал Мейера», открытый в историческом центре Пскова. Глава региона осмотрел туристскую инфраструктуру комплекса, оценил итоги реставрации ряда объектов культурного наследия федерального значения, которые были восстановлены и приспособлены под современное использование.

+2 Антон Мороз

Плюс два получает победитель праймериз «Единой России» по довыборам депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз. Он принял участие в городском форуме территориального общественного самоуправления и продолжил популяризировать ТОС-движение. По итогам участия во встрече с активными горожанами Антон Мороз сделал заявление в том духе, что развивать территориальные общественные самоуправления на округе №3 будем и дальше - вне зависимости от итогов выборов.

+3 Дмитрий Мельников

Строчкой выше, на плюс три, расположился руководитель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров ПАО «Авар» Дмитрий Мельников. «Деловая Россия» в Псковской области подписала с ОЭЗ «Моглино» соглашение, которое, по мнению экспертов, привлечет в регион новых инвесторов и даст импульс развитию производств.

+4 Борис Елкин

Плюс четыре ставим главе Пскова Борису Елкину за отличную организацию ярких городских праздников. Тысячи жителей и гостей региональной столицы стали участниками народных гуляний и зрителями концертных программ. В праздничные дни были представлены активности на любой вкус: спортивные, творческие и более спокойные развлечения. А кульминацией Дней города стало выступление популярной певицы Анет Сай.

+5 Антон Минаков

Плюс пять заслужил депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор Либерально-демократической партии России Антон Минаков. Максимально высокую оценку представитель оппозиции получает за проведение совместно с Лигой женщин ЛДПР масштабного форума в Пскове, на котором побывал председатель партии Леонид Слуцкий. В эксклюзивном интервью ПЛН лидер ЛДПР дал положительную оценку работе регионального отделения, которое безусловно укрепило позиции и набрало очки перед сентябрьскими муниципальными выборами.

Смотрите также Женский фестиваль ЛДПР в Пскове: как это было

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!