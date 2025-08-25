Политика

Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку минус пять получает бывший замглавы администрации Пскова Александр Грацкий, ранее осужденный за взятки. Приставы исполнили судебное решение и конфисковали у чиновника автомобиль Exeed и массажное кресло Yamaguchi. До этого у Грацкого были конфискованы наручные часы Tissot, признанные предметом коррупционного преступления.

-4 Сергей Иванчук

Минус четыре ставим экс-замначальника областного управления ГИБДД Сергею Иванчуку. Его наказали за превышение полномочий. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и... легко отделался. С учетом смягчающих обстоятельств суд оштрафовал господина Иванчука на 50 тысяч рублей. Напомним, что в начале этого резонансного дела, после распространенного силовиками видео задержания, многие предполагали: могут и посадить.

-3 Валерий Зайцев

В рейтинг возвращается глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Псковское управление Федеральной антимонопольной службы выявило нарушения в деятельности администрации округа и предупредило о необходимости изменить устав муниципального автономного учреждения «Благоустройство». Как итог — минус три.

-2 Игорь Гейбер

Двойку получает руководитель акционерного общества «Псковжилстрой» Игорь Гейбер. По сообщениям масс-медиа, правительство региона может продать 36% акций АО. Такое их количество позволит покупателю стать бенефициарным владельцем государственного специализованного застройщика. В этой связи отмечаем неэффективность госуправления компанией — бизнес-модель провалилась.

-1 Андрей Филатов

Минус один отдаем псковскому ресторатору Андрею Филатову за опубликованный в Сети «плач Ярославны» по поводу потерянного ресторана. Публичные стенания выглядят несерьезно и разрушают реноме предпринимателя. Считавшийся одним из ведущих псковских рестораторов господин Филатов избрал неэффективный метод защиты своих интересов и теперь выглядит неудачником.

0 Антон Тимаев

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Нейтральную оценку 0 получает Антон Тимаев, назначенный судьей Арбитражного суда Псковской области. В минувший вторник он принес присягу и приступил к исполнению обязанностей. С плюсами-минусами в деятельности Антона Тимаева определимся позднее. А пока фиксируем продолжение династии: ранее Арбитражный суд области возглавлял его отец Федор Тимаев.

+1 Сергей Колесников

Плюс один заслужил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Возглавляемый им коллектив активно работает, свидетельством чему служит регулярный поток сообщений. В управлении Федеральной службы судебных приставов наладили информационную работу, подходят к вопросу системно и, в отличие от многих коллег, задумываются, как ведомство выглядит на страницах СМИ.

+2 Петр Алексеенко

Плюс два заработал первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. После продолжительной паузы он с однопартийцами провел уличную акцию. Безотносительно ее темы положительной оценкой отмечаем возобновление такого формата деятельности. Кроме того, псковские коммунисты откликнулись на призыв облизбиркома и выставили бегуна на «Политический забег. ЕДГ-2025». На финише легкоатлетических соревнований представитель компартии занял второе место.

+3 Константин Абабков

Строчкой выше, на плюс три, расположился руководитель ансамбля «Сказ», член Общественной палаты Псковской области Константин Абабков. Указом президента ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Напомним, псковский артист более 40 лет своей жизни посвятил музыке и игре на исконно русском инструменте — балалайке.

+4 Николай Козловский

Плюс четыре получает глава Великих Лук Николай Козловский. Южная столица региона ярко и масштабно отметила главный городской праздник. К очередному Дню рождения подошли с хорошими показателями социально-экономического развития. Великие Луки удерживают статус одного из крупных индустриальных центров Северо-Запада, достижения в экономике позволяют развивать социальную сферу.

+5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку плюс пять получает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Из многочисленных проявлений публичной активности «главного по выборам» особо отметим идею провести «Политический забег. ЕДГ-2025». В легкоатлетических соревнованиях приняли участие представители партий и кандидаты в муниципальные депутаты. Вышло интересно, ярко и необычно. Безусловно, такие события объединяют членов разных партий и повышают степень интереса людей к избирательному процессу.

Это был обзор от Рейтингомера. До встречи через неделю!