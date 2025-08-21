Общество

Неповторимый, процветающий, семейный: Великие Луки отметили 859-летие

23 августа Великие Луки отметили 859-летие со дня первого упоминания в Новгородской летописи. Праздник выдался масштабным и ярким. На «Великолукском благовесте» вспоминали героическую историю города и отмечали его достойное настоящее. На площади Ленина состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Парк «Петровский» в честь торжества превратился в уникальное пространство, где каждый мог найти себе занятие по душе. В течение дня жители и гости принимали участие в различных активностях и наслаждались выступлениями местных творческих коллективов. Вечером на площади Ленина состоялся концерт с участием приглашенных артистов. Завершилась праздничная программа завораживающим зрелищем - ночным свечением аэростатов. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

На пути к новым свершениям

Активным стартом праздничной программы в честь Дня города стал спортивный фестиваль. В этом году он вновь прошел на острове Дятлинка, где с самого утра шли спортивные соревнования на разных площадках. Можно было проверить свои силы и мастерство в волейболе, баскетболе, футболе, легкой атлетике. Также состоялся ежегодный турнир по рыбалке.

Торжественное открытие Дня города традиционно состоялось у Свято-Вознесенского собора, где прошел «Великолукский благовест». В церемонии приняли участие руководство города, представители РПЦ, почетные гости и жители Великих Лук.

Торжество началось под колокольный звон, символизирующий богатое духовное и историческое наследие города. Величия мероприятию добавила песня «Дарю тебе город» в исполнении выпускника великолукской детской музыкальной школы № 3, лауреата всероссийских конкурсов, участника фестиваля «Таврида-АРТ», солиста военного оркестра штаба Ленинградского военного округа Никиты Смирнова.

Собравшихся поприветствовал глава города Николай Козловский. Он напомнил, что Великие Луки занимают особое место в судьбе страны, прошедшие столетия были наполнены яркими событиями и свершениями. Город участвовал во всех переломных событиях истории России, многие века играл важную роль в защите западных рубежей государства, и сам статус «Великие» обрел за ратные заслуги.

«Сегодня на этом мощном фундаменте, построенном поколением победителей, мы продолжаем развивать Великие Луки, выполняя поручение президента Российской Федерации Владимира Путина об интенсивном развитии экономики нашей страны. Великие Луки сегодня показывают высокие темпы экономического развития, хорошие показатели промышленного производства, являясь городом-донором, обеспечивают рост налоговых отчислений во все бюджеты. Великие Луки удерживают статус одного из крупных индустриальных центров Северо-Запада России, интенсивное развитие экономики позволяет развивать социальные сферы - образование, культуру спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, ежегодно ведётся благоустройство. Благодаря усердию, таланту, огромной творческой энергии жителей Великие Луки превратились в самый красивый, неповторимый город Северо-Запада России», - подчеркнул Николай Козловский.

Он поздравил всех великолучан с праздником и пожелал доброго здоровья, мира, добра, благополучия, счастья и дальнейшего процветания городу.

Торжественная церемония продолжилась вручением памятных медалей «Великие Луки – город воинской славы», которые стали ещё одной благодарностью тем, кто долгие годы добросовестно трудится на благо Великих Лук. Также Николай Козловский вручил почетные грамоты и благодарственные письма главы города. Были отмечены выдающиеся представители различных сфер: образования, здравоохранения, культуры, спорта, правопорядка, патриотического воспитания и социальной сферы. Среди награжденных – врачи, учителя, ветераны, общественные деятели, сотрудники городской администрации и муниципальных предприятий.

С торжественными словами к великолучанам также обратился глава администрации города Андрей Беляев. Он подчеркнул, что в Великих Луках бережно хранят историческую память и гордость за героическое прошлое. Жители ответственно работают в разных отраслях экономики, обеспечивают высокие объемы производства, развитие образовательной, культурной, спортивной сфер, жилищно-коммунального хозяйства.

«Празднование Дня города – это важное, знаменательное событие, отличная возможность ещё раз вспомнить о ярких событиях прошлого, акцентировать внимание на достижениях сегодняшнего дня и наметить будущие перспективы развития нашего города», – отметил Андрей Беляев.

Он поблагодарил великолучан за активную гражданскую позицию, созидательный труд и заботу о своем городе. Слова особой признательности он адресовал ветеранам, создавшим фундамент для стабильного развития Великих Лук.

«Желаю всем жителям крепкого здоровья, уверенности в своих силах и новых свершений на благо Великих Лук. Пусть и дальше крепнет слава нашего города, пусть он становится все более благоустроенным и современным. С праздником, любимый город!» - подытожил Андрей Беляев.

Главная ценность

Поздравление от региональной власти передала депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Даньшова. «Сегодня Великие Луки празднуют знаменательную дату - 859-летие со дня своего основания. За прошедшие столетия город перенес немало испытаний, однако великолучане всегда были верны своей земле, мужественно защищали ее рубежи, честно трудились ради процветания родного края, бережно сохраняли память о подвигах героев прошлого. Великие Луки прославились воинской доблестью и трудовыми достижениями, признанными профессионалами своего дела и талантливой молодежью, яркими зрелищными событиями и радушным гостеприимством. Пусть ваш любимый город продолжает развиваться, сохраняя лучшие традиции прошлого, открывая новые горизонты. Пусть жизнь каждого великолучанина от мала до велика будет наполнена радостью, благополучием и добрыми свершениями», - поздравительный адрес в адрес жителей города направил председатель регионального парламента Александр Котов.

От имени депутатов и от себя лично Елена Даньшова поздравила великолучан с праздником и вручила Почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов сотрудникам администрации Великих Лук, городской Думы и муниципального предприятия «Водоканал».

«Понятие «Россия» начинается именно там, где мы родились, выросли, живем, строим свою судьбу и храним семейную историю, - это наша малая родина. Несомненно, для жителей Великих Лук таким символом является древний и самый красивый город на берегах реки Ловати», - добавила Елена Даньшова.

В честь празднования 859-летия Великие Луки получили теплые поздравления от многих городов России и ближнего зарубежья, с которыми поддерживают крепкие партнерские и дружеские отношения. В церемонии у Свято-Вознесенского собора принял участие представитель города-побратима Великих Лук, заместитель председателя муниципального совета Сестрорецка Андрей Федоров.

«История Великих Лук неотделима от истории северо-западных рубежей нашего Отечества. Много раз на этих землях велись военные действия, и каждый раз город снова и снова возрождался во всей своей красе. Сегодня ваш город динамично развивающееся муниципальное образование Псковской области, где сохраняются историко-культурные ценности, традиции, где комфортно, безопасно жить и растить подрастающее поколение. Великие Луки вносят большой вклад в укрепление культурного, научного, инновационного и промышленного потенциала региона, с гордостью носят звание города воинской славы, столицы воздухоплавания. Самую главную ценность города представляют его жители. У вас живут трудолюбивые люди, которые работают на благо процветания своей земли», - зачитал он приветственный адрес от руководства города Сестрорецка и искренне пожелал Великим Лукам дальнейшего развития, а жителям — здоровья, счастья и благополучия.

Со словами приветствия к участникам церемонии также обратился протоиерей Петр Нетреба, настоятель Свято-Вознесенского кафедрального собора. Он отметил, что праздник по случаю Дня города является душевным, семейным, позволяет пообщаться, порадоваться друг за друга. Настоятель подчеркнул, что в Великих Луках живет добрый, трудолюбивый, воинственный народ, который любит свое Отечество, свой город и чтит христианские традиции. Он пожелал великолучанам и впредь оставаться одной дружной семьей, сохранять теплые дружеские отношения и следовать проповедям, которые впервые принес на эту землю апостол Андрей Первозванный.

Затем на площади Ленина состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы». В мероприятии приняли участие руководство Великих Лук, официальная делегация Сестрорецка, депутаты городской Думы, ветераны специальной военной операции, представители территориальной избирательной комиссии города, общественных организаций и объединений, жители. Участники церемонии почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили к памятной стеле цветы.

Ярко и насыщенно

Праздничные мероприятия продолжились в парке «Петровский», где состоялся фестиваль «Великолукский ранет», который собрал сотни жителей и гостей города. На обширной парковой территории развернулись уникальные площадки для активного, полезного и культурного отдыха, творчества и общения на любой вкус.

На ярмарке декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» можно было приобрести различные изделия, изготовленные великолукскими умельцами. На «Территории впечатлений» работали интерактивные зоны, посетители которых могли принять участие в мастер-классах по живописи и другим ремеслам, деловом пикнике и прочих активностях. На книжной аллее собрались любители прозы и поэзии, для детей и молодежи организовали «ИгроГрад» – увлекательную зону с играми, мастер-классами по робототехнике и интерактивными занятиями.

Великолукские предприниматели организовали торговые ряды с экологически чистой и вкусной продукцией, на гастрономической площадке можно было попробовать лучшие блюда местной кухни. А на культурной – насладиться выступлениями артистов и посещением выставок. Гости праздника увидели захватывающие выступления спортсменов-лучников, на Летней эстраде в течение дня проходила праздничная концертная программа с участием творческих коллективов, солистов и музыкальных групп города Великие Луки.

На один час аллея парка «Петровский» стала настоящим подиумом: в рамках марафона искусств «Город в ритме творчества» состоялся модный показ от дизайнеров и стилистов города Великие Луки.

Свое уникальное шоу представил уличный театр «Точка» из Санкт-Петербурга. Жители и гости города получили шанс сделать незабываемые фото с удивительными артистами-шагоходами: яркие костюмы, головокружительная высота и море позитива — эти артисты умеют превращать любое мгновение в настоящее шоу. Мастерство на уровне фантастики, контактное жонглирование, продемонстрировал гость из Санкт-Петербурга.

Традиционно в рамках фестиваля активные творческие семьи Великих Лук высаживают яблони на территории парка. В этом году к мероприятию присоединились многодетные семьи и семьи участников СВО. Высаженные ими деревья станут символом исконных семейных ценностей, сплоченности и единства горожан в деле сохранения добрых традиций Великих Лук.

В «Луки-парке» в праздничный день состоялось закрытие третьей смены летнего лагеря стартапов, организованного технопарком «Электрополис». Юные стартаперы представили свои инновационные проекты - идеи, которые могут изменить будущее, для гостей состоялась инновационная лотерея.

Вечером на площади Ленина выступила кавер-группа «Хит букет» (Великий Новгород), после которой на сцену поднялся российский певец Виктор Салтыков с музыкальной шоу-программой, наполненной настоящими хитами, любимыми многими поколениями.

Празднование завершилось дискотекой «Энергия города» и ночным свечением аэростатов на площади Матросова – традиционным и по-настоящему символичным мероприятием для города, который официально признан столицей отечественного спортивного воздухоплавания. Необычное шоу стало красивой финальной нотой в насыщенной программе Дня города.

Великие Луки - город с богатой героической историей и крепкими традициями. Сегодня он представляет собой крупный торгово-промышленный, образовательный, культурный, спортивный центра Северо-Запада России. Наша редакция поздравляет великолучан с прошедшим праздником. Желаем вам здоровья, мира и благополучия, а городу - дальнейшего процветания и стабильного развития!

