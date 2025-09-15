Политика

Игорь Сопов: Самовыдвиженцы могут составить достойную конкуренцию партийцам

Некоторые самовыдвиженцы, при хорошей подготовке, могут составить достойную конкуренцию на выборах представителям политических партий. Такое мнение озвучил в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Всегда можно участвовать в кампаниях. У нас, в отличие от "развитых демократий", не запрещено быть беспартийным. Пожалуйста, участвуйте самовыдвиженцем. И я считаю, многие из них могли бы составить достойную конкуренцию представителям политических партий, но для этого надо хорошо подготовиться, подойти с умом и отработать», - отметил Игорь Сопов.

По его словам, в этом году самовыдвиженцы были слабее.

«Просто в этом году многие не совсем самовыдвиженцы. Это те люди, которые в период подготовки к выборной кампании от той или иной партии откололись и вышли на это поле сами по себе. Может быть, этот бэкграунд сыграл им не в плюс. А если бы это был настоящий самовыдвиженец, беспартийный, представляющий интересы своего округа, то результат был бы другой», - заключил Игорь Сопов.

Напомним, по результатам муниципальных выборов везде наибольшее количество голосов получила «Единая Россия».