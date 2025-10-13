Политика

Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Наталья Ильина

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает обвиняемая в коррупционных преступлениях бывший ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина. Срок ее содержания в СИЗО вновь продлен. Более того, в отношении Ильиной возбуждено еще три уголовных дела по обстоятельствам получения денег от сотрудников вуза. Положение экс-ректора, и без того сложное, становится только хуже.

-4 Игорь Лукичев

Минус четыре ставим экс-начальнику межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СЗФО Игорю Лукичеву. По сообщениям масс-медиа, в суде началось рассмотрение дела в отношении чиновника, обвиняемого в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

-3 Наталья Иванова

Минус три отправляем в Плюссу главе муниципального округа Наталье Ивановой. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращениями о нарушении прав жителей поселка Заплюсье. Там в связи с высоким износом теплосетей регулярно происходят коммунальные аварии, что привело к длительному отключению отопления прошлой зимой, однако мер к организации ремонтных работ котельной не принимается. Несмотря на начало отопительного сезона, тепло в жилые помещения не подается, сообщили в СК.

-2 Петр Алексеенко

Двойку со знаком минус схлопотал первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Низкую оценку выставляем за позорные массовые акции обкома КПРФ по неактуальным поводам, на которые собирается порядка 10 человек. Последний пример — недавняя сходка на Четырех углах в память об октябрьских событиях 1993 года. На ней «смелые» псковские коммунисты обрушились с безудержной критикой на давно умершего экс-президента России Бориса Ельцина.

-1 Гор Брутян

Минус один получает первый заместитель министра образования Псковской области Гор Брутян на фоне публикаций в соцсетях и разговоров об отставке — не то якобы уже произошедшей, не то грядущей в ближайшее время. При этом ни официального подтверждения, ни опровержения данной информации до настоящего времени так и не последовало.

0 Олег Беляев

Нейтральную оценку 0 ставим Олегу Беляеву — вероятному сменщику Дарьи Дмитриевой на посту начальника управления городского хозяйства администрации Пскова. По информации ПЛН, возглавлявшая УГХ около полутора лет руководительница продолжит работу в нем в другой должности. Напомним, исполнять обязанности ее назначили после того, как экс-начальника УГХ – бывшего замглавы администрации Пскова Александра Грацкого задержали по подозрению в получении взятки.

+1 Антон Минаков

Плюс один заработал региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Он стал первым участником программы в новом сезоне проекта «Политбюро», где, как известно, трусам не место. Господин Минаков стойко держал удар, отвечал на острые и каверзные вопросы ведущего и радиослушателей ПЛН FM, объективно подвел итоги сентябрьских выборов и рассказал об основных решениях, принятых на съезде партии и учредительном собрании движения «Блок Жириновского».

+2 Владимир Никитин

Плюс два заслужил член ЦК КПРФ, директор Института русскомыслия и хронополитики Владимир Никитин. Своей статьей под названием «Выборы и восприятие идей «Русского лада» властью и политическими партиями» он породил острую внутрипартийную дискуссию в КПРФ, напомнил о себе и попал на страницы федеральных СМИ. В частности, на смелую и критичную по отношению к однопартийцам публикацию обратила внимание «Независимая газета».

+3 Игорь Иванов

Строчкой выше, на плюс три расположился лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Положительной оценкой отмечаем достаточно яркие и содержательные мероприятия псковских профсоюзов ко Всемирному дню действий «За достойный труд!». По словам Игоря Иванова, мероприятия акции прошли по всей России, начиная от Калининграда и заканчивая Камчаткой и Сахалином. Псков, разумеется, не стал исключением.

+4 Митрополит Тихон

Плюс четыре получает митрополит Тихон. Один из самых известных иерархов РПЦ, сохраняющий связи с Псковской областью и после отъезда из региона, вошел в состав президиума Совета при президенте России по культуре. Новый орган создан в соответствии с указом главы государства. Основная цель Совета - совершенствование и эффективная реализация государственной политики в области культуры.

+5 Михаил Ведерников

Тем временем исполнилось 8 лет со дня, когда в октябре 2017-го к работе в Пскове в приступил назначенный врио губернатора Михаил Ведерников. За годы, проведенные у руля, госуправленцем и его командой достигнуты серьезные результаты по многим направлениям развития региона. Как отмечают эксперты, у Михаила Ведерникова, который сегодня получает в нашем рейтинге +5, - серьезный потенциал и хорошие перспективы. Помимо прочего, это подтверждает и недавняя история с назначением полпреда президента в СЗФО: по информации федеральных СМИ, псковский губернатор входил в тройку потенциальных кандидатов на высокий пост.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!