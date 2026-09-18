Алексей Наумец: Специально проголосовал в первый день, чтобы показать пример

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец проголосовал на выборах в Законодательное Собрание Псковской области и Госдуму сегодня, 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я специально пришел в первый день для того, чтобы своим примером нашим гражданам показать, что надо прийти на голосование и сделать свой выбор», - подчеркнул сенатор.

По его словам, проголосовать очно его сподвигло не сомнение в дистанционном электронном голосовании, а сформированная традиция в семье.

«Сомнений проголосовать очно не было. Я каждый год, каждые выборы, когда участвую в них, прихожу на избирательный участок. Не потому что не доверяю ДЭГ, а просто так было принято в моей семье, и я поддерживаю эту традицию», - пояснил Алексей Наумец.

Сенатор подчеркнул, что от голоса каждого зависит судьба как страны, так и региона. Он порекомендовал не придерживаться стереотипов о том, что от одного голоса ничего не зависит, а все же прийти и сделать свой выбор: «Иногда звучит мнение: что зависит от моего голоса? От голоса каждого зависит судьба, как будут жить и развиваться наша страна и регион. Это очень важно. Всем рекомендую прийти на выборы. Лично для меня это выражение своей жизненной позиции. Я очень долго прослужил в Вооруженных силах РФ, а там бытует мнение, что в разведке ценно мнение каждого».

Алексей Наумец также отметил важность нынешних выборов: «Мы выбираем депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания. Эти выборы важны тем, что мы будем выбирать, как, каким путем мы пойдем в следующие пять лет, как будут развиваться наш регион и наша страна».

В завершение он добавил, что в Пскове голосует не случайно. По его словам, именно здесь его боевые товарищи, друзья и коллеги, это место является значимым для его волеизъявления.

Алексей Наумец сделал свой выбор на избирательном участке в Городском культурном центре Пскова.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.