92-летняя жительница Пскова выбрала, кому отдать свой голос, с линзой Френеля

Жительница Пскова, пенсионерка 1934 года рождения, пришла на избирательный участок №3 имени Исаака Кикоина 18 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Женщина скрупулёзно выбирала, за кого проголосовать. Из-за слабого зрения ей в помощь дали линзу Френеля, что подтверждает обеспечение участков инструментами для людей с ограничениями.

На участке также организована зона для детского голосования и стенд с напитками и пирожками.

После опускания бюллетеня, всем пожилым гражданам Псковской области выдаются именные открытки от имени председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.