Современные технологии делают участие в выборах удобнее – Юрий Сорокин

Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин в формате онлайн-голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы и регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в Заксобрании.

Фото: Заксобрание Псковской области

Свой выбор Юрий Сорокин сделал на портале ДЭГ в первый день голосования, 18 сентября.

«Современные технологии делают участие в выборах удобнее: не нужно тратить время на дорогу, всё можно сделать быстро и в удобном формате», – поделился Юрий Сорокин опытом использования дистанционного электронного голосования.

Вице-спикер отметил, что, несмотря на выбранный формат голосования – ДЭГ или традиционное посещение избирательного участка, главное остаётся неизменным – неравнодушие и личная ответственность каждого гражданина за будущее нашего города и региона.

«Призываю всех, кто имеет право голоса, воспользоваться своей возможностью и принять участие в голосовании», – обратился к согражданам Юрий Сорокин.

Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.