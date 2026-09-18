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Современные технологии делают участие в выборах удобнее – Юрий Сорокин

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Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин в формате онлайн-голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы и регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в Заксобрании. 

Фото: Заксобрание Псковской области

Свой выбор Юрий Сорокин сделал на портале ДЭГ в первый день голосования, 18 сентября. 

«Современные технологии делают участие в выборах удобнее: не нужно тратить время на дорогу, всё можно сделать быстро и в удобном формате», – поделился Юрий Сорокин опытом использования дистанционного электронного голосования.

Вице-спикер отметил, что, несмотря на выбранный формат голосования – ДЭГ или традиционное посещение избирательного участка, главное остаётся неизменным – неравнодушие и личная ответственность каждого гражданина за будущее нашего города и региона.

«Призываю всех, кто имеет право голоса, воспользоваться своей возможностью и принять участие в голосовании», – обратился к согражданам Юрий Сорокин.

Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.

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Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

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