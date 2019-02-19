Общество

«Как после войны» - губернатор провел совещание, посвященное «плачевному» состоянию псковских дорог

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил псковские дороги и остался неудовлетворен их качеством. На совещании по теме губернатор высказал городским властям, что думает об их работе. Чем закончилась эта встреча – узнала Псковская Лента Новостей.

В Пскове снежный настил не выдерживает температурного напора. Результат потепления выливается в лужи на дорогах. Причем глубина некоторых - 3-5 сантиметров. Машины, передвигающиеся по такому асфальту, вибрируют как формовочные. Тем временем водители этих автомобилей нередко трясутся как в салоне, так и за свою подвеску, а ближайшие пешеходы - отступают на шаг.

Однако проблема «плохих дорог» не ограничивается потребительским полем - иногда преобразуется в вопрос жизни и смерти. А когда на носу весна - все чаще заступает на просторы сети. Самые целеустремленные из тех, кто недоволен ямами на проезжей части, идут на официальный сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Оказывается, не зря. Так, 7 февраля на «ведерников.рф» появилась жалоба на состояние дороги по улице Индустриальной, перед пересечением с улицей Инженерной…

Смотрите также Об ужасном состоянии улицы Индустриальной написала псковичка на сайте губернатора

«За последние 10 лет эту дорогу ни разу не ремонтировали. Только засыпают щебнем и делают еще хуже! На работу и домой ездить становится невозможно! Ямы с полколеса! Притом это большой район! Здесь - промзона, большой жилой комплекс, магазины и поликлиника», - гласило сообщение.

И 22 февраля рабочие уже заполняли там асфальтом яму за ямой.

Смотрите также На улице Индустриальной в Пскове проводится ямочный ремонт

«Дорожный контроль» с губернатором

Однако в этот день одним таким ремонтом основные многострадальные дороги Пскова не отделались: их состояние оценил лично Михаил Ведерников. Компанию губернатору составили и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин и представители общественного движения «Убитые дороги». Проверяющие прокатились по городу и остановились на улице Юбилейной (у Дома офицеров), на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской, а также - на улице Звездной.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» городские власти уже включили несколько улиц, где участки надо реконструировать: улицы Рельсовая, Льва Толстого, Железнодорожная, Яна Фабрициуса и Индустриальная.

«Размер фракции щебня, используемого при ликвидации ям на городских дорогах, не соответствует никакому стандарту. Слишком крупный, он представляет действительно большую опасность, вылетая из-под колес, как для автомобилей, так и для пешеходов», - заключил активист «Убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Когда проверка закончилась, общественники из «Убитых дорог» также отметили, что при проведении гарантийного ремонта Звездной подрядная организация нарушает его технологию.

«Дороги в Пскове находятся в плачевном состоянии. Асфальтовое покрытие на большинстве участков не выдерживает никакой критики. И это вина, в первую очередь, руководства города, которое отвечает за данное направление. Почему с их стороны нет должного контроля? Сколько можно жаловаться на "переходы через ноль" - организовали бы лучше нормальную претензионную работу по гарантийным обязательствам», - подытожил Михаил Ведерников.

Смотрите также Неудовлетворительную оценку работе городских властей по содержанию дорог Пскова дал Михаил Ведерников

«Как после войны»

После такой проверки негативные выводы о псковских дорогах и властях переместились с улиц в кабинет, на совещание по вопросам местной улично-дорожной сети. Там к обсуждению темы подключились председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, глава Пскова Иван Цецерский, глава городской администрации Александр Братчиков и председатель областной федерации автоспорта Олег Мыслевич.

«Как после войны, - продемонстрировал собравшимся фотографии улиц города Михаил Ведерников. - Где-то что-то начали убирать, но люди правильно говорят, что отремонтированные дороги уходят вместе с водой».

После чего на совещании губернатор озвучил результаты опроса по теме, по которым 90% псковичей оценивают состояние дорог как «отвратительное».

В «Карту убитых дорог» добавлено 209 участков, из которых отремонтированы только 54.

«Все, что сегодня делается, это не по нормативам, надолго этого не хватит. Виной тому безалаберное отношение или коррупционная составляющая? - обратился ко всем глава региона. - Если муниципальная администрация не может заниматься городскими дорогами, то пусть это делает областная администрация. На них выделяются беспрецедентные средства».

В январе 2019 года, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, Александр Братчиков проинформировал, что на реконструкцию псковских улиц, ожидаемую в 2019 году, направлено больше 330 миллионов рублей.

Смотрите также На ремонт и реконструкцию улиц в Пскове направят свыше 330 млн рублей

Это все погода, безденежье и подрядчики

Городская власть сослалась на то, что состояние псковских дорог ухудшилось из-за погоды, недофинансирования работы по их ремонту и низкого качества услуг подрядчиков.

«Псков должен на 30% обслуживать свою улично-дорожную сеть, - напомнил губернатор городским властям. - Соберитесь с председателем дорожного комитета, посмотрите практику других регионов. Надо это делать. А то мы говорим, что нет возможности, параллельно разыгрываем контракты, на которые выходят недобросовестные подрядчики. Что касается снега, то его выпало больше, чем мы ожидали, но если бы люди видели, что техника ездит по дорогам 24 часа в сутки, то люди реагировали бы по-другому. А у нас такие машины можно встретить в городе только случайно. Сколько угодно можно говорить, что вы с депутатами заслушиваете УГХ и подрядчиков, но надо работать. А подрядчики в расслабленном состоянии как убирали, так и убирают. Потирают руки и хихикают над нами. Такого быть не должно».

Смотрите также Михаил Ведерников: Руководители Пскова должны нести персональную ответственность за ремонт и уборку дорог

В ответ глава городской администрации Пскова Александр Братчиков обозначил планы по улучшению качества контроля над работой дорожных подрядчиков.

С 15 января в администрации Пскова появилось Контрольное управление, следящее за уровнем услуг подрядчиков. Так, почти за полтора месяца это управление выдало 93 уведомления об устранении соответствующих нарушений.

Спецлаборатория и рабочая группа

«Если "дорожный" сегмент неинтересен коммерческим компаниям, нужно создавать муниципальный. Создавайте», - отозвался Михаил Ведерников.

Например, в Твери, Ломоносове, Старом Осколе, Великом Новгороде, Ленобласти, Петрозаводске и Сыктывкаре дорогу убирает муниципальное или государственное предприятие.

«Меня не устраивает, что город все время ремонтируется, а результата - ноль. Ремонт должен проводиться качественно. Подрядчику надо понимать, что это его зона ответственности. Если он хочет работать в Пскове, в Псковской области, то должен кардинально пересмотреть свое отношение к тому, что и как он делает. Ни меня, ни жителей не устраивает ситуация, когда отремонтировали дорогу, заплатили деньги, а потом два года по гарантии эту дорогу снова ремонтируют. Надо сделать ее один раз и качественно. Каждый рубль должен расходоваться эффективно. Исправляйте ситуацию. Шанс и у вас, и у подрядчиков еще есть», - заключил Михаил Ведерников.

Со слов губернатора, теперь контролировать ремонт дорог будет специальная лаборатория и рабочая группа, в которую войдут не только представители городской и областной властей, но и силовых структур, а также - общественники.

На следующий день, 23 февраля, Александр Братчиков высказал подрядчикам претензии по качеству уборки Пскова. Напомнил всем, что минимальный штраф за некачественную работу - больше 600 тысяч рублей.

Смотрите также Александр Братчиков высказал подрядчикам претензии по качеству уборки Пскова

Алексей Назаров