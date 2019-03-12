Наталия Соколова: В случае необходимости Тасе Перчиковой будет оказана психологическая помощь

Задача уполномоченного по правам ребенка — проанализировать ситуацию, сложившуюся вокруг Таси Перчиковой, все взвесить и во всем разобраться. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. «Действуем, конечно, в интересах ребенка», - заявила она.
Наталия Соколова отметила, что пообщаться с ребенком не удалось, но с матерью девочки поддерживается постоянный телефонный контакт.
Детский омбудсмен подчеркнула, что если будет необходимость в оказании психологической помощи ребенку, в консультациях квалифицированных специалистов, то такая помощь будет оказана.
«Девочка обучается дистанционно, платно, в Московской школе, со слов ее мамы. На данный момент Тася поменяла уже пятую школу. Почему-то долго она нигде не задерживается», - сообщила в ходе беседы Наталия Соколова.
По словам детского омбудсмена, данный факт является тревожным. «Необходимо разобраться в ситуации, чтобы выяснить, что мешает ребенку обучаться с другими детьми в одном классе. Любой ребенок должен социализироваться. Нужно изучить проблему и помочь ребенку», - заключила Наталия Соколова.
Напомним, 18 марта комиссия, созданная по поручению губернатора Михаила Ведерникова, выезжала в деревню Томсино Себежского района для того, чтобы на месте разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг семьи Перчиковых.