Общество

Председатель и вице-спикеры Псковского областного Собрания отчитались о доходах за 2018 год

Председатель и вице-спикеры Псковского областного Собрания отчитались о доходах за 2018 год. Сведения о доходах и имуществе опубликованы на сайте регионального парламента.

Так, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов за год заработал 2 млн 99 тыс 423 рубля. В собственности имеет два участка и два дома, из транспорта - легковой автомобиль Mitsubishi Pajero. Супруга имеет в пользовании дом с земельным участком, в собственности — квартиру, ее годовой доход составил 432 тыс 863 рубля.

Первый вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Антонов заработал 1 млн 647 тыс 973 рублей. В собственности - два участка и жилой дом 495,2 кв м, в пользовании – участок, объект незавершенного строительства и сервитут. Из транспортных средств у него в собственности легковые автомобили Mitsubishi Pajero Sport, Toyota RAV4, квадроцикл, лодка и автоприцеп. Супруга Виктора Антонова заработала 1 млн 397 тыс 660 рублей, в собственности имеет квартиру, участок и два гаража.

Вице-спикер Виктор Остренко задекларировал доходы за 2018 год в размере 1 млн 096 тыс 235 рублей. В долевой собственности имеет ¼ квартиры, из транспортных средств владеет Toyota Camry. Супруга вице-спикера имеет в долевой собственности участок, дом и две квартиры. В собственности сына — ¼ доля квартиры.

Заместитель председателя областного Собрания Борис Полозов имеет доход за прошлый год в сумме 1 млн 327 тыс 752 рубля. Владеет участком, домом и квартирой, из транспортных средств - Mitsubishi Pajero и лодочным прицепом. В пользовании имеет дачу и участок. Его супруга за год заработала 163 тыс 108 рублей. В ее собственности — участок с дачей, в пользовании – квартира и еще один земельный участок.

Вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин за 2018 год задекларировал доходы в размере 31 млн 842 тыс 683 рубля. В собственности имеет 5 земельных участков, три жилых дома, а в пользовании — часть акватории реки. Из транспортных средств владеет шестью автомобилями — KIA Optima, Cadillac Escalade, «Лада Веста» GFL, два автомобиля ВАЗ-2101, один ВАЗ-21093.

Супруга Юрия Сорокина за год заработала 9 млн 161 тыс 768 рублей. В собственности имеет три квартиры, нежилое помещение и легковой автомобиль Mercedes-benz GLE63 AMG S4 MATIC.

Доходы вице-спикера Анатолия Копосова составили 668 тыс 192 рубля. В собственности имеет квартиру, а в пользовании - участок, дачу и еще одну квартиру. Из транспортных средств владеет Mitsubishi Lancer, «Шевроле-Нива» и автоприцепом.