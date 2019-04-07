Общество

Депутаты Госдумы от Псковской области Александр Козловский и Александр Васильев отчитались о доходах

На сайте нижней палаты опубликованы ведения о доходах депутатов Госдумы от Псковской области Александра Козловского и Александра Васильева.

В частности, как следует из опубликованных данных, доходы Александра Козловского за 2018 год составили 5 млн 163 тыс рублей. Имеет в собственности 4 дома, еще один в долевой собственности, жилое здание и квартиру, а также 10 земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства и для обслуживания домов. Из транспортных средств имеет в собственности ВАЗ 21213. В пользовании депутата находятся квартира, предоставленная ему на период полномочий депутата Госдумы, и квартира (в безвозмездном пользовании).

Супруга Александра Козловского заработала за год 18 млн 116 тыс рублей. В собственности имеет три квартиры и автомобиль BMW 750Li xDrive. Вместе с ребенком имеет в пользовании две квартиры, в том числе предоставленную Александру Козловскому на период депутатских полномочий.

Между тем, депутат Александр Васильев за год заработал 4 млн 672 тыс 779 рублей. В собственности имеет земельный участок, квартиру, нежилое здание, три автомобиля (Mitsubishi Outlander III, Subaru Forester и Subaru Legacy) и два мотоцикла (VFR1200X и Honda XRV 750 Africa Twin). В его пользовании находится квартира (наем на срок полномочий депутата Госдумы).

Супруга депутата заработала за прошлый год 229 886 рублей. Владеет автомобилем Nissan X-Trail, вместе с тремя детьми имеет в безвозмездном пользовании квартиру и еще еще одну квартиру, предоставленную ее супругу на период депутатских полномочий. Кроме того, исходя из сведений о доходах Александра Васильева, один из его детей заработал в прошлом году 36 067 рублей.