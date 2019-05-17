Общество

В Великих Луках подведут итоги Международного конкурса «Полет мечты»

Конкурс традиционно проходит в Великих Луках накануне Встречи воздухоплавателей. В этом году было прислано более 700 работ. Их авторами стали художники из России, Казахстана и Донецкой Народной Республики в возрасте от 7 до 18 лет. Город на Ловати представили воспитанники Детской школы искусств, Центра эстетического воспитания, Детской школы искусств имени А.А. Большакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019.

Основным требованием к конкурсным работам стало четкое соответствие воздухоплавательной тематике, форму же воплощения своего замысла юные художники выбирали сами. Поэтому среди произведений ребят можно найти живописные полотна, графику, батик, керамику, открытки и многое другое.

Итоги конкурса подведут 29 мая в Детской школе искусств имени А.А. Большакова. В состав жюри помимо именитых и заслуженных художников России войдет директор 24-й Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов.

Посмотреть работы участников можно будет в выставочном зале «Мир искусств» на Некрасова, 6/1. Открытие экспозиции запланировано на осень текущего года.

Добавим, что учредителями конкурса являются оргкомитет 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, комитет культуры администрации города Великие Луки и ДХШ имени А.А.Большакова.