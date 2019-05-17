Общество

Михаил Ведерников представляет отчет-послание о деятельности администрации Псковской области за 2018 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов представляет отчет о деятельности администрации Псковской области за 2018 год.

«Я решил сохранить формат, который включает не только итоги и результаты, но и будущие приоритетные направления работы. По сути, это не просто отчет, а отчет-послание», - заявил губернатор.

Михаил Ведерников выразил искреннюю благодарность за честное, открытое и конструктивное взаимодействие главам и депутатам ОМСУ, руководителям территориальных органов исполнительной власти, правоохранительного блока, и, конечно, депутатам областного Собрания.

По словам губернатора Псковской области, было решено много важных вопросов, о которых он расскажет в своем послании.