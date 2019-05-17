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Антон Минаков: Отчет губернатора - редкий пример, когда положительные изменения видны не только на бумаге

Лидер фракции ЛДПР Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков считает, что отчет губернатора региона Михаила Ведерникова о проделанной администрацией Псковской области работе за прошлый год – редкий пример, когда положительные изменения видны не только на экранах мониторов или на бумаге, но и в повседневной жизни. Таким мнением он поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В целом отчетом мы довольны, он был достаточно подробный и полный. Это тот редкий случай, когда положительные изменения мы видим не только на экранах мониторов или на бумаге, но и в повседневной жизни. Но также стоит отметить, что до сих пор в Псковской области остается и множество проблем. Фракция ЛДПР поднимала сегодня на сессии эти вопросы, в частности, по демографической ситуации», - поделился он.

Так, Антон Минаков привел неутешительные данные статистики, согласно которым в 2016 году смертность превысила в Псковской области рождаемость более чем на 4 тысячи человек. А начиная с 1999 года в регионе отмечается убыль населения более чем на 200 тысяч человек.

«Естественно, мы связываем эти проблемы, в первую очередь, с достаточно низким уровнем здравоохранения, с отсутствием достаточно количества рабочих мест для молодых специалистов и низким уровнем зарплат. Сегодня мы задали по этому поводу вопрос губернатору и получили ответ, как он будет решаться. Будем смотреть, как будет реализовываться решение этих проблем на практике», - добавил парламентарий.

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Антон Минаков также отметил, что фракцию ЛДПР не удовлетворил сегодняшний отчет о реализации мусорной реформы в Псковской области, прозвучавший в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания.

«Ни я, ни мои коллеги не увидели сегодня каких-то заметных изменений или продвижения в решении накопившихся вопросов по мусорной реформе. Можно сказать, что на данный момент мы просто удерживаем те позиции, которые у нас были, но улучшения, к сожалению, не видно. Но мы надеемся, что в перспективе ситуация будет меняться в лучшую сторону», - заключил он.