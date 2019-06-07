Общество

В Великих Луках состоялся тренировочный полет воздухоплавателей

На центральной площади города Великие Луки прошел брифинг. По его итогам было принято решение о том, что сегодня, 10 июня, состоится тренировочный полет в рамках 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019.

В полет отправились более 10 аэронавтов. Стартовали спортсмены из крепости с 20:00 до 20:30. Участники встречи пролетят над городом. Некоторые пилоты обещали порадовать великолучан зрелищной тренировкой: они планируют «проплыть» над Ловатью.

Добавим, что воздушное пространство над Великими Луками будет открыто до 21:44.

Завтра, 11 июня, в Великих Луках состоится первое зрелищное соревнование Международной встречи воздухоплавателей — «кей-граб». По задумке организаторов, аэронавтам предстоит с высоты птичьего полета поразить цель, установленную на катамаране посередине реки Ловать. Лучшие получат денежное вознаграждение.