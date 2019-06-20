Общество

Иван Цецерский едет в Псков на Ганзейские дни

Бывший глава города Иван Цецерский едет в Псков на празднование XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. В данный момент он находится в поезде Москва-Псков. Об этом Иван Цецерский написал в своем Instagram.

«Хочу прикоснуться к празднику Пскова, все последние пять лет делал все, чтобы он прошел достойно. Еще отчетливо помню тот исторический день для нашего города в 2013 году, когда делал доклад на Собрании мэров Европейской Ганзы, чтобы поддержали заявку именно Пскова. Был небольшой шанс и мы его использовали. Затем губернатор нашего региона Андрей Турчак дважды докладывал президенту РФ Владимиру Путину, чтобы этому событию был придан статус федерального значения и мы дождались указ президента», пишет Иван Цецерский.

В посте он также выражает благодарность бывшему губернатору Псковской области Андрею Турчаку и вице-премьеру Ольге Голодец за вклад в проект.

«Уважаемый Андрей Анатольевич, с днем псковской Ганзы лично вас и благодарность вам за огромный вклад в этот проект! Если бы знали наши горожане, как руководитель федерального оргкомитета, вице-премьер правительства Ольга Голодец помогала и поддерживала Псков, как требовала федерального финансирования, переживала всем сердцем за этот форум. Она- удивительный сподвижник Европейской Ганзы, за что ей огромное спасибо от всех псковичей», - написал Иван Цецерский.

Политик отмечает, что его надежды насчет масштаба праздника не совсем оправдались, но все равно подчеркивает значимость события и поздравляет всех псковичей со стартом Ганзейских дней.

«Конечно, мои мечты, надежды были выше, чем это получилось. Но, сделанного достаточно, чтобы не впадать в пессимизм! С праздником, любимый Псков!», - заключил Иван Цецерский.