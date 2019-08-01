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Замглавы Росмолодежи: На Псковской земле древние традиции семьи, любви и верности

На Псковской земле древние традиции семьи, любви и верности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал в рамках Всероссийского форума молодых семей - 2019, который проходит в Псковской области, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

«В этом году форум проходит в Псковской области. Здесь древние традиции любви, семьи и верности. Они чувствуются в каждом уголке», - подчеркнул он. Андрей Платонов рассказал, что уже не в первый раз в Псковской области, но каждый раз удивляется, «насколько здесь все пронизано вечным духом».

Андрей Платонов также уточнил, что форум молодых семей важен как возможность развития клубных движений молодых семей в регионах. «Они есть. Вопрос в том, сколько людей втянуто в эту деятельность. Если вас много, хорошо. Нет - значит мы вдвойне заинтересованы поддерживать клубные движения. Семейные ценности - основа развития России, и их надо поддерживать», - заключил Андрей Платонов.