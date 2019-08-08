Максим Жаворонков: Одежда чиновников - не главное

Первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия», экс-заместитель губернатора - руководитель аппарата Псковской области Максим Жаворонков прокомментировал сообщение о введении дресс-кода для сотрудников региональной администрации.
Максим Жаворонков уверен, что непосредственно уровень образования государственных гражданских служащих должен сподвигать их на мысли о том, что в присутственных местах, на официальных мероприятиях и вообще в коридорах власти нужно быть прилично одетыми.
По его мнению, если данное нововведение появилось, значит власти считают необходимым отрегулировать этот вопрос, и там, действительно, назрела проблема.
«Вероятно, руководство считает, что в одежде госслужащих недостаточно подчеркивается статус чиновника», - предположил спикер и подчеркнул, что с его точки зрения этот вопрос не должен регулироваться.
«Если делать всех одинаковыми - вводите форму, как у правоохранительных органов, у Рослесхоза, у работников системы железнодорожного сообщения», - предложил Максим Жаворонков.
Экс-вице-губернатор уверен, что граждан, в первую очередь, интересует, не во что одет чиновник, а слышит ли он народ, помогает ли ему в решении насущных проблем.
Также Максим Жаворонков высказал мнение о публикации представителями власти полуобнаженных фотографий, фото в бикини.
По его мнению, увольнять таких людей, придавать это публичной огласке совершенно неправильно и необоснованно, но в то же время он уверен, что «власть и люди во власти должны обладать определенной сакральностью».
«Когда чиновник приходит на службу непонятно как одетый, неопрятно или неряшливо, вместо того, чтобы подчеркивать сакральность, он ее таким образом развенчивает, к примеру в соцсетях, раздеваясь, размещая фото с увеселительных мероприятий, это не способствует тому, что его станут больше уважать», - пояснил спикер.
«Если чиновник с людьми правильно выстраивает разговор, слышит их и помогает, то одежда уходит на второй план. Как говорится, встречают по одежке, а провожают по уму», - заключил он.