Общество

Максим Жаворонков: Одежда чиновников - не главное

Первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия», экс-заместитель губернатора - руководитель аппарата Псковской области Максим Жаворонков прокомментировал сообщение о введении дресс-кода для сотрудников региональной администрации.

Фото из Instagram Максима Жаворонкова

Максим Жаворонков уверен, что непосредственно уровень образования государственных гражданских служащих должен сподвигать их на мысли о том, что в присутственных местах, на официальных мероприятиях и вообще в коридорах власти нужно быть прилично одетыми.

«Некоторые регионы вводят дресс-код для чиновников, это не единичный случай, а совершенно нормальная практика», - прокомментировал Жаворонков.

По его мнению, если данное нововведение появилось, значит власти считают необходимым отрегулировать этот вопрос, и там, действительно, назрела проблема.

«Вероятно, руководство считает, что в одежде госслужащих недостаточно подчеркивается статус чиновника», - предположил спикер и подчеркнул, что с его точки зрения этот вопрос не должен регулироваться.

«Если делать всех одинаковыми - вводите форму, как у правоохранительных органов, у Рослесхоза, у работников системы железнодорожного сообщения», - предложил Максим Жаворонков.

Экс-вице-губернатор уверен, что граждан, в первую очередь, интересует, не во что одет чиновник, а слышит ли он народ, помогает ли ему в решении насущных проблем.

«Допустим, чиновник будет в джинсах, но он будет слышать человека, искать решение и вникать в проблемы, которые у него возникают. А если чиновник холеный, хорошо подстриженный, в одежде не от фабрики «Славянка», но он глух к чаяниям человека, зачем он тогда нужен?» - рассуждает Жаворонков и добавляет, что одежда не имеет ровным счетом никакого значения.

Также Максим Жаворонков высказал мнение о публикации представителями власти полуобнаженных фотографий, фото в бикини.

По его мнению, увольнять таких людей, придавать это публичной огласке совершенно неправильно и необоснованно, но в то же время он уверен, что «власть и люди во власти должны обладать определенной сакральностью».

«Когда чиновник приходит на службу непонятно как одетый, неопрятно или неряшливо, вместо того, чтобы подчеркивать сакральность, он ее таким образом развенчивает, к примеру в соцсетях, раздеваясь, размещая фото с увеселительных мероприятий, это не способствует тому, что его станут больше уважать», - пояснил спикер.

Жаворонков подчеркнул, что самое главное в работе чиновника - содержание.

«Если чиновник с людьми правильно выстраивает разговор, слышит их и помогает, то одежда уходит на второй план. Как говорится, встречают по одежке, а провожают по уму», - заключил он.