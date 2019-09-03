Общество

Псковский облсовпроф обратится в городскую прокуратуру в связи с внезапной приостановкой работы «Подростка»

Псковский областной совет профсоюзов направит в прокуратуру города Пскова жалобу в связи с приказом управления образования администрации города Пскова о проведении мероприятий по приостановлению образовательной деятельности в здании МБОУ ЦО «Подросток». Как заявила сегодня председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, соответствующие обращения будут также подготовлены в адрес главы администрации Пскова Александра Братчикова, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главного федерального инспектора по Псковской области Андрея Калинина.

Отметим, что данный приказ управления образования, предусматривающий в осуществление в кратчайшие сроки мер по приостановке работе «Подростка» и переводу детей в другие образовательные учреждения, был издан 30 августа 2019 августа, а в письменном виде доведен до трудового коллектива лишь 2 сентября 2019 года, в день проведения торжественной линейки к Дню знаний.

«После диалога с трудовым коллективом МБОУ ЦО «Подросток» и родителями обучающихся там детей мы укрепились во мнении, что приказ, созданный управлением образования города Пскова 30 августа 2019 года, подлежит отмене. Вопрос функционирования «Подростка» должен решаться принципиально другим способом. В этом же приказе явно усматриваются как нарушение прав работников «Подростка», так и обучающихся там детей, которые уже сегодня не получают в необходимом объеме образовательные услуги, предусмотренные договором, подписанном их законными представителями с МБОУ ЦО «Подросток», - отметила Ульяна Михайлова.

Комментируя изданный приказ, председатель областного профсоюзного объединения обратила внимание, что он предусматривает внесение изменений в штатное расписание МБОУ ЦО «Подросток» до 2 сентября 2019 года. «Это априори невозможно. Хотя бы потому, что и.о. руководителя данного образовательного учреждения получила данный приказ в руки как раз 2 сентября. И в силу действующего гражданского и трудового законодательства она могла приступить к исполнению распорядительных требований данного приказа только с 3 сентября. Что касается самих требований: до 2 сентября управление образование требует внести изменения в штатное расписание учреждения, но упускает процессуальные сроки, которые действуют по трудовому законодательству. Ведь работодатель обязан провести необходимые процедуры с представителями первичной профсоюзной организации учреждения, с профсоюзным комитетом, проект штатного расписания должен быть направлен в представительный орган работников. Представительный орган имеет право 5 рабочих дней изучать данный проект и готовить свое мнение, имеет право не согласиться с ним и в течение 3 рабочих дней проводить переговорный процесс. То есть реализация внесения изменений в штатное расписание не может быть осуществлена ранее 12 сентября», - подчеркнула Ульяна Михайлова.

Профсоюзная сторона также указывает, что срок, который связан с подготовкой документов на увольнение работников тоже имеет пресекательные сроки в силу трудового законодательства. «Вся проектная документация по этому пункту должна быть обсуждена с представительным органом работников, и профком имеет право 7 рабочих дней изучать этот документ, а потом 3 рабочих дня вести соответствующие переговоры. То есть к 4 ноября 2019 года, как то предписано комментируемым приказом, документы работников не могут быть подготовлены. Выполнить эту процедуру в указанные сроки невозможно – это нарушает требования подготовки соответствующей документации и проведения соответствующего переговорного процесса с первичной профсоюзной организацией», - сообщила председатель облсовпрофа.

В ходе общения с учителями представители профсоюзов обратили внимание и на, что коллектив находится в заблуждении по поводу полагающейся им в этот период заработной платы. «Их убедили в том, что они могут получать только две трети тарифа. Мы не знаем, кто ввел педагогов в это заблуждение, но считаем необходимым указать, что данная ситуация носит признаки простоя по вине работодателя, и трудовой коллектив должен получать оплату этого периода в объеме 2/3 среднего заработка, что существенно выше, чем 2/3 тарифа», - пояснила лидер псковских профсоюзов.

Кроме того, судя по приказу работники учреждения должны быть уволены по сокращению штатов. Но это будет увольнение, носящее массовый характер. Поэтому работники должны быть предупреждены за 3 месяца, а не за 2 месяца, как в приказе.

«На сегодня мы рекомендовали трудовому коллективу не предпринимать никаких действий по данному приказу, требовать его отмены и ждать нового приказа, в котором будут соблюдены предусмотренные законодательством сроки и соблюдены их интересы. А интересы этого трудового коллектива заключаются в том, что они хотят продолжать образовательную деятельность центра образования «Подросток» своим полным педагогическим составом - им всё равно на какой материально-технической базе. И если в отношении каких-то работников вдруг выявится, как нам сегодня намекнули, такое обстоятельство, как отсутствие надлежащего образования, то милости просим уважаемых собственников осуществить необходимые меры, чтобы эти работники соответствующее образование приобретали, причем приобретали за счет средств образовательного учреждения или средств учредителя», - заявила председатель Псковского облсовпрофа.

«Что касается учеников, то, на мой взгляд, это беспрецедентная ситуация в Псковской области когда права учащихся оказались так явно нарушены. Я сама мама, и я не потерпела бы такого отношения к своим детям. Все родители, в том числе родители вновь прибывших учеников принимали решение об образовании своих детей именно в этом учреждении, обладающем лицензией, согласно которой обучающиеся получают не только общее образование, но и профессиональное. И получение дополнительных профессиональных навыков, позволяющих начать трудовую деятельность – это принципиальный вопрос для учеников «Подростка» и их родителей. Предлагать им обучение в вечерней школе, которая не располагает такими возможностями и не имеет лицензии на такой вид образовательной деятельности, как минимум, некорректно. С юридической точки зрения – это нарушение договора, подписанного родителями с МБОУ ЦО «Подросток». А внесение изменений в него, понуждение его прекратить – это нарушение федерального законодательства. Здесь должны очень внимательно отработать органы прокурорского надзора, и не просто восстановить права учащихся, но и потребовать привлечения к ответственности вплоть до увольнения должностных лиц, которые эту ситуацию создали», — добавила Ульяна Михайлова.

«У нас с профсоюзными коллегами после диалога, состоявшегося на базе образовательного учреждения, сложилась гипотеза, что данная ситуация, предполагающая в короткий срок внезапное перемещение учеников в другое образовательное учреждение, чтобы родители в ужасе, не имея времени для принятия осознанного решения или оспаривания его, хватались за соломинку, которую предоставляют детям в виде вечерней школы, создана намеренно. Родители запуганы, они со всех стороны слышат, что детям сдавать экзамены, детям необходимо осваивать образовательную программу уже сегодня – и этими обстоятельствами их практически шантажируют, пресекая фактическую образовательную деятельность в «Подростке». Если это правильная гипотеза, и ситуация создана умышленно и заранее, то данный комплект чиновников надо гнать соответствующей метлой, а права учеников защищать в соответствии с законом «Об образовании», — заключила Ульяна Михайлова.

Отметим, как подчеркивала ранее начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко центр «Подросток» не закрылся, а лишь приостановил свою деятельность. По ее словам, глава городской администрации Александр Братчиков, изучив документы и предписания МЧС, Роспотребнадзора и других профильных ведомств, принял «единственное правильное решение о приостановке деятельности центра «Подросток».

Такое решение связано с тем, что дети не могут находиться и обучаться в тех условиях, которые на сегодняшний момент есть в данном образовательном учреждении. Как заявила Анна Кузыченко, «ни один ребенок, ни один педагог не потерян».