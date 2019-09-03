Общество

Центр «Подросток» был проблемным с любой точки зрения — Александр Нестерук

Псковской центр «Подросток», который на днях приостановил свою работу, был проблемным с любой точки зрения. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

По его словам, ведомство регулярно проверяло данное учреждение. Так, плановые проверки в центре проводились в 2016 и 2019 году. «В здании центра были протечки кровли. Кроме того, в пищеблоке использовались электроплиты, что в сочетании с протечками ставило под угрозу безопасность эксплуатации здания, - пояснил главный санитарный врач региона. - В 2018 году пищеблок центра "Подросток" был закрыт, а недавно была приостановлена и деятельность самого учреждения».

«Решение о приостановке деятельности принимал не Роспотребнадзор. Мы лишь выдали предписание о необходимости приведения требований в соответствие, которое не было выполнено. Здание было в неважном санитарном состоянии. Нарушения были выявлены достаточно весомые: протечка кровли, а также переделывать электросети. Учреждение было проблемным с любой точки зрения», - констатировал Александр Нестерук.

Напомним, деятельность МБОУ ЦО «Подросток» (Гражданская, 9) была приостановлена приказом управления образования администрации Пскова от 30 августа текущего года.