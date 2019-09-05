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Общество

Вице-губернатор Емельянова встретилась с родителями воспитанников ДДТ и обсудила вопросы организации учебного процесса

06.09.2019 23:51|ПсковКомментариев: 0

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова первый вице-губернатор Вера Емельянова в пятницу, 6 сентября, встретилась с родителями детей, посещающих псковский Дом детского творчества, чтобы обсудить вопросы временного размещения на его площадях Центра образования «Подросток». На встрече также присутствовали председатель комитета по образованию Александр Седунов, представители органов власти города.

Напомним, что в здании, где ранее располагался «Подросток», не соблюдались элементарные требования противопожарной безопасности. Дальнейшая судьба образовательного учреждения определена после личного вмешательства губернатора. На рабочей встрече главы региона с профильными специалистами, руководством Центра в качестве возможного варианта решения по размещению Центра был выбран Дом детского творчества в Пскове.

Вера Емельянова выслушала все предложения родителей. Участники встречи обсудили вопросы организации совместного учебного процесса, рассмотрели различные варианты объединения учебных потоков программ дополнительного и общего среднего образования.

Вице-губернатор подчеркнула, что мнения всех сторон будут обязательно учтены при формировании оптимальной модели организации образовательного процесса.

Руководству Центра образования «Подросток» Вера Емельянова поручила разработать проектно-сметную документацию и к 1 октября подготовить план мероприятий по капитальному ремонту здания на улице Гражданской. В настоящее время в бюджете города предусмотрены средства, чтобы привести помещения в нормативное состояние. Необходимые ремонтные работы планируется провести за 2 года.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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