Общество

Против соседства с «Подростком» выступили родители воспитанников ДДТ

Коллектив родителей детей, посещающих псковский Дом детского творчества, направил обращение к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, поводом для этого послужила недавняя новость о том, что центр образования «Подросток», деятельность которого была приостановлена в занимаемом помещении на Гражданской, 9, теперь разместят на базе ДДТ.

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«Уважаемый Михаил Юрьевич! Мы, родители детей, которые посещают Дом детского творчества, крайне озабочены ситуацией, которая сложилась в связи с планируемым размещением воспитанников МБОУ ЦО "Подросток" в стенах нашего учреждения, - говорится в обращении на имя губернатора. - Несколько поколений наших детей получали дополнительное образование и развивались творчески в ДДТ (ранее Доме пионеров). Теперь же, в связи со сложившейся ситуацией, мы опасаемся за жизнь, здоровье и психологическое состояние наших детей».

Родительская общественность ДДТ считает, что «исполнение функций педагогов центра "Подросток" в разрезе коррекции педагогической запущенности, социальной адаптации и профессиональной ориентации подростков 14-18 лет, несовместимо с проведением занятий творческой направленности, которую осуществляют педагоги ДДТ».

«Настоятельно просим принять меры и не допустить беды! Поставьте себя на наше место! Мы боимся за жизнь наших детей!» - заявляют родители.

В связи со сложившейся ситуацией такое же обращение они намерены направить в администрацию президента, председателю правительства РФ, министерство образования и министерство культуры.