Общество

В гидрометцентре рассказали о ближайшем изменении ветра в Пскове

В псковском областном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды озвучили причину, из-за которой ветер в Пскове усилился до скорости 19 метров в секунду. Как Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель гидрометцентра Тала Нещадимова, это природное явление считается нормальным для региона.

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«Такая погода - вполне нормально для Псковской области: вызвана переходом к зиме, после холодного фронта, - отметила Тала Нещадимова. - Но в течение ближайших двух недель повторение не ожидается. Ничего чрезвычайного».

Руководитель гидрометцентра добавила, что в ближайшее время ветер изменится: на юго-восточные направления, а с 29 по 30 октября - станет северо-западных направлений и будет более ощутим. Скорость же ветра в течение следующих двух недель в Псковской области будет достигать 8 - 13 метров в секунду.

«Что касается температуры, то завтра она ночью - немного минусовая, днем - немного плюсовая. А с 30 октября по 3 ноября ночью -5…0 градусов С, а днем - около 0…+2. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, - уточнила Тала Нещадимова. - После 4 ноября ветер снова станет южным, будет облачно, без прояснений, тепло и сыро, температура днем и ночью 0…+5».

Также руководитель гидрометцентра добавила, что, по предварительным прогнозам, за ближайшие 2 недели в Псковской области не выпадет снег, который останется на поверхности земли.