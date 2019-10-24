Общество

Василий Осипов об усилении ветра: «Все структуры для ликвидации последствий стихии были задействованы своевременно и оперативно»

В течение суток после урагана энергетики вернули электроснабжение основной части потребителей Псковской области. Оценку работе псковского филиала «Россети Северо-Запад» по ликвидации последствий прохождения штормового фронта по территории Псковской области дал вице-губернатор Василий Осипов, открывая заседание регионального штаба по безопасности электроснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковэнерго».

«Вечером 27 октября в области было резкое усиление ветра, до 30 м/с, что повлекло за собой многочисленные обрывы линий электропередачи, обрушение большого количества деревьев, особо пострадал север области, досталось и городу. Надо отметить, что все структуры, которые можно было задействовать, сработали своевременно и оперативно – это бригады энергетиков, дорожников и подразделения МЧС. Где возможно, задействовали передвижные дизель-генераторы - отметил Василий Осипов. – На сегодняшний день продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в 30 населенных пунктах, но нужно отметить, что все объекты жизнеобеспечения там с электроэнергией. Можно сказать, что работа по ликвидации последствий выходит на завершающий этап, и мы прогнозируем, что к утру вторника эти работы будут максимально завершены».

Восстановление подачи электроэнергии потребителям Псковской области стало основной темой заседания регионального штаба. Как отметил в докладе Александр Михайлов, директор псковского филиала «Россети Северо-Запад», последствия штормового фронта удалось минимизировать благодаря своевременной мобилизации сил и средств после получения предупреждения о неблагоприятном природном явлении. Накануне прохождения урагана бригады и спецтехника псковского филиала «Россети Северо-Запад» были переведены на активное дежурство. К восстановлению электроснабжения специалисты приступили в ночь на 28 октября, сразу после удара стихии. Работы осложнялись тем, что до утра в отдельных районах сохранялась сложная метеообстановка, подходы к линиям затруднены из-за большого количества поваленных деревьев. Тем не менее, в течение дня 28 октября удалось запитать основную часть потребителей.

К работам были привлечены 147 бригад в составе 339 человек и 153 единицы спецтехники. В рамках действующих соглашений о взаимодействии помощь в расчистке завалов оказывали четыре бригады из числа аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Псковской области. Для завершения восстановительных работ в северные районы области перенаправлены мобильные подразделения из Южных, Восточных и Западных электрических сетей Псковского филиала «Россети Северо-Запад». В связи с улучшением погодной обстановки и положительной динамикой ликвидации последствий урагана особый режим работы в филиале отменен, энергетики работают в режиме повышенной готовности.

Восстановительные работы в электросетевом комплексе Псковской области продолжатся до конца дня 28 октября. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость соблюдения правил электробезопасности вблизи энергообъектов: нельзя приближаться и прикасаться к оборванным проводам и поврежденным линиям электропередачи, нельзя пытаться самостоятельно проводить работы по восстановлению электроснабжения.